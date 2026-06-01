La UNIA gradúa en Baeza (Jaén) a la undécima promoción del Máster en Intervención Asistida con Animales

Foto de familia de la nueva promoción - UNIA

BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha graduado en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) a la undécima promoción del Máster en Intervención Asistida por Animales (IAA), coordinado por Rafael Martos, profesor de la Universidad de Jaén (UJA), y David Ordóñez, profesional de la IAA, Perruneando.

Esta undécima edición ha contado con la participación de cerca de 40 alumnos, que desde el mes de noviembre de 2025 hasta finales de mayo han estado formándose con ponentes de reconocido prestigio, procedentes tanto del ámbito universitario como del profesional.

En el acto de clausura del máster y de la graduación de esta promoción han intervenido la directora de Secretariado de la Sede Antonio Machado, Juana Ortega, y los dos directores del máster.

Precisamente, uno de ellos, David Ordóñez, ha sido elegido este año como padrino de la promoción.

Durante su intervención, Ordóñez ha realizado un breve recorrido por lo que ha supuesto esta edición del máster, tanto en el aspecto educativo como personal, y ha agradecido su elección como padrino del alumnado del mismo.

Ha cerrado el acto con la lectura del poema Hagamos un trato, de Mario Benedetti, como un homenaje tanto al alumnado como a 'los peludos' del máster.

Por su parte, la directora de Secretariado de la UNIA ha subrayado "el carácter único" de este máster y la apuesta de la Internacional de Andalucía por la docencia en el ámbito de la IAA, "no sólo con este máster, también con cursos y, en el último año, con la oferta de microcredenciales".

El Máster Universitario en IAA está organizado junto a la UJA y tiene como objetivo proporcionar una formación especializada y capacitar a profesionales en la utilización del perro y el caballo para el diseño, gestión, planificación y desarrollo de programas y entidades de IAA aplicados a los diferentes ámbitos de la terapéutica humana, contextos socioeducativos y de ocio.

Desde la UNIA se ha apuntado que es la única formación con carácter oficial de esta materia que se oferta actualmente en España. Se imparte en la Sede Antonio Machado, que se ha convertido desde 2013 en "un referente" en la organización de formación universitaria especializada en el ámbito de inclusión de animales en programas terapéuticos, educativos y de intervención social.

Además, la UNIA ofrece formación complementaria en este ámbito con el Curso de Guía Canino en Intervención Asistida con Perros, que desde 2025 se imparte como microcredencial. Se trata de una nueva e innovadora modalidad de curso de formación permanente impulsada por la Unión Europea, con una orientación profesionalizante y un enfoque orientado al aprendizaje permanente y la empleabilidad.