La UNIA presenta en Futuroliva, en Baeza (Jaén), su oferta docente destinada al sector agroalimentario

José Manuel Castro persenta la oderta de la UNIA centrada en el sector agroalimentario. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha presentado este jueves su oferta docente para el sector agroalimentario en la Feria del Olivar Futuroliva, que se celebra en Baeza (Jaén).

José Manuel Castro, director de la Sede Antonio Machado, ubicada en el citado municipio, ha realizado un breve recorrido desde su creación como universidad pública de posgrado del sistema universitario andaluz, explicando su implantación territorial en Huelva, Málaga, Sevilla y Jaén.

Igualmente, ha trasladando su compromiso con la formación y la transferencia del conocimiento desde la calidad y el rigor, tanto en el ámbito regional, como estatal e internacional, según ha informado en una nota la UNIA.

"La UNIA es un referente en formación especializada en olivicultura y agroindustria, que actúa como nodo estratégico del conocimiento oleícola y como conexión permanente con el sector productivo, la investigación y las administraciones", ha destacado Castro.

En ese contexto, ha abordado la programación formativa de la institución, y, en particular, los cursos, másteres, microcredenciales y demás actividades relacionadas con el sector agroalimentario, y, de forma específica, con el sector oleícola.

Así, ha aludido a las actividades que se están realizando o se van a realizar a corto y medio plazo, como las microcredenciales 'Retos del sector olivícola. Explotación, manejo, agroindustria y maximización del producto', que comienza este viernes con la dirección del consultor oleícola Juan Vilar y en el marco del Aula Oleícola Innova.

También se ha referido a la I Escuela de Primavera del Olivo. Innovación y sostenibilidad en la olivicultura 4.0, dirigida por José Domingo Sánchez, catedrático de la Universidad de Jaén, y Aadil Bajoub, de la Agro-Pôle Olivier Ena (Meknès), que se inaugura el próximo lunes en Marruecos.

Ha presentado, además, los dos encuentros en la materia ofertados en la edición de 2026 de los Cursos de Verano: 'Digitalización e Inteligencia Artificial en la cadena de valor de los aceites de oliva: del campo a la mesa', dirigido por el catedrático de la UJA, Manuel Parras, y 'Perspectivas de la Olivicultura: retos y estrategias', dirigida por Juan Vilar, cuyo plazo de matrícula está abierto.

Junto a ello, el directos de la Sede Antonio Machado ha hablado de la 'Jornada Cata de aceite de oliva virgen extra. Aromas y sabores de nueva cosecha 2025-26', que se llevará a cabo en el mes de noviembre.

Por otra parte, ha recordado otras actividades, ya realizadas en la programación del curso académico 2025-2026, como las microcredenciales sobre los costes en los aceites de oliva, tanto en su fase agraria como industrial, o el VII Encuentro del Grupo Oleícola Jaén. 'Entorno rural, despoblación y economía de proximidad', actividad de divulgación del Aula Oleícola Innova.

Asimismo, ha señalado el papel del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI), el referente de la UNIA en el ámbito de la investigación, en el apartado oleícola. "Efectúa la difusión de la investigación aplicada a aspectos como la mejora de la calidad del aceite, nuevas tecnologías de extracción, sostenibilidad y economía circular, adaptación al cambio climático o el aceite de oliva y salud", ha dicho.

Por último, Castro ha expresado el compromiso de la universidad con el entorno más inmediato, que en el caso de la sede de Baeza se refleja en dos ámbitos: el patrimonio y el sector oleícola.