UNIA y puertos andaluces inauguran un curso en La Rábida (Huelva) que busca "acercar la gestión portuaria"

Aula del curso 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana' - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz y de la Asociación RETE, Teófila Martínez, ha subrayado este miércoles la relevancia de trasladar a los estudiantes universitarios los "conocimientos sobre integración de puertos y ciudades portuarias" en la inauguración del curso 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana'.

El encuentro pertenece a la programación de cursos de la Universidad Internacional de Andalucía que se celebra en la sede de Santa María de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), y que cuenta con la organización de la Asociación RETE en colaboración con la Cátedra Puerto de Sevilla-Universidad de Sevilla y la Fundación Cajasol.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado que "el enfoque del curso es muy oportuno", ya que durante su desarrollo se abordará el papel que ejercen los "puertos comprometidos con sus ciudades en un momento de profunda transformación, marcado por la transición energética, la digitalización y la redefinición de espacios urbanos".

Por su parte, Teófila Martínez ha explicado que esta iniciativa busca que los alumnos, "que dentro de unos años van a tener ellos la responsabilidad, bien en empresas privadas o empresas públicas, de gestionar los puertos o gestionar la logística o gestionar cualquier servicio público", adquieran una formación integral en estos ámbitos durante su etapa académica.

La responsable de la Autoridad Portuaria de Cádiz ha puesto de relieve el "potencial" de Andalucía en el sector portuario, afirmando que "ya que Andalucía tiene siete puertos de interés general del Estado, convertirnos en un ejemplo de relación entre los puertos, la actividad económica que tiene lugar alrededor de la actividad portuaria y la sociedad en su conjunto constituye un objetivo fundamental".

Con estas iniciativas, la Asociación RETE, la Universidad Internacional de Andalucía y los puertos andaluces buscan consolidar Andalucía como "referente en la relación entre puertos, actividad económica y sociedad", y facilitar que los futuros profesionales "identifiquen oportunidades de empleo y desarrollo en el sector portuario desde su formación académica".

A modo de conclusión, Martínez ha destacado las ventajas del entorno universitario de Huelva como sede permanente de estos cursos, indicando que "es un entorno universitario un entorno donde no pierdes el paso cuando estás desde por la mañana hasta por la tarde en las distintas conferencias o en las distintas mesas redondas".

A su vez, la presidenta ha concluido "positivamente" el desarrollo de los cursos de verano de la UNIA, y ha señalado que "ha sido muy interesante porque ya se hizo el año pasado y el anterior", pero ya se ha tomado la decisión, "mientras la universidad esté de acuerdo, de hacerlo siempre aquí en Huelva".

El programa ofrece una oportunidad para conocer de primera mano las inversiones en innovación y sostenibilidad que están liderando puertos como los de Barcelona, Cádiz, Huelva o Sevilla. Con la participación de líderes de la industria, esta actividad garantiza una visión integral y práctica de la gestión portuaria moderna, proporcionando herramientas críticas para comprender cómo la tecnología, la descarbonización y la nueva planificación urbana están redefiniendo la frontera entre el puerto y la ciudad.