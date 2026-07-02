La Universidad Internacional de Andalucía concede su XIII Premio UNIA de Pintura a la artista Sheila Cañestro

La ganadora del premio UNIA de pintura, Sheila Cañestro, posando tras la consecución del galardón - UNIA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista Sheila Cañestro ha ganado la XIII edición del Premio UNIA de Pintura por la obra 'Sin título (Lo cercano y lo desconocido)', y recibirá una dotación de 5.000 euros, destinada a la adquisición de la obra ganadora, que pasa a formar parte del fondo pictórico de la UNIA.

El jurado ha expresado que la obra "ofrece una interpretación del paisaje que trasciende su dimensión descriptiva para plantear un espacio abierto a la percepción y la incertidumbre". Así mismo, los miembros del jurado han destacado de la obra premiada "la calidad de su ejecución, el rigor de su proceso pictórico y la consistencia de su propuesta plástica", según ha indicado la Universidad Internacional de Andalucía en un comunicado.

Sheila Castreño es doctora en Bellas Artes por la UMA (2021) y ha recibido numerosas becas y estancias de investigación y producción por parte de diferentes entidades en España y el extranjero. Asimismo, ha expuesto individualmente en centros públicos de Lisboa, Málaga y París y su obra está representada en colecciones como las del Colegio de España en París, la UMA o la Fundación Antonio Gala en Córdoba.

El jurado ha señalado la interpretación del paisaje que "trasciende su dimensión descriptiva para plantear un espacio abierto a la percepción y la incertidumbre". Además, ha valorado especialmente "la solvencia técnica de la obra, la coherencia entre sus recursos formales y su planteamiento conceptual", así como "la evolución de una trayectoria artística que muestra una progresiva consolidación".

El jurado ha concedido también tres menciones de finalistas, sin dotación económica, a Amara Toledo, por la obra 'Glosario'; Ilaria Cutolo, por la obra 'Lo que no se tira', y Joddy Erazo Vera, por la obra 'Pestañeo 0402'.

El jurado ha sido presidido por la galerista independiente y gestora cultural en el ámbito del arte contemporáneo europeo y latinoamericano, Carolina Alarcón; el vicerrector de Formación Permanente y Extensión de la UNIA, Manuel Acosta; la profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada Asunción Lozano; el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga Manuel Rosado; el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla Luis Martínez y la directora del Área de Cultura de la UNIA, Isabel Ojeda.

LA GALARDONADA

La galardona ha manifestado su efusividad por el reconocimiento, puesto que la obra también pasará a formar parte de la colección de la Universidad Internacional de Andalucía. "Es un certamen de gran prestigio al que me he presentado en varias ocasiones, tanto por el nivel de las obras premiadas en ediciones anteriores como por la calidad del jurado", ha reconocido la artista.

En cuanto a la obra premiada, ha señalado que "es una obra que forma parte de la serie Lo cercano y lo desconocido, donde represento un paisaje envuelto en una atmósfera tenebrosa y misteriosa, aludiendo a la creciente tensión entre el ser humano y la naturaleza. Está realizada con acrílico artesanal; yo elaboro mi propia pintura con pigmento en polvo y acetato de polivinilo".

La artista ha señalado su proceso pictórico y se basa en "la superposición de capas de pintura y en una modulación precisa de la luz dentro de una gama cromática restringida. Esta forma de trabajar potencia la pincelada como recurso gestual y otorga a la textura de la tela un especial protagonismo. La ambigüedad es fundamental en mi obra y nace del juego entre figuración y abstracción, realidad y ficción, luz y sombra".

Por último, ha explicado que a través de la obra propone una "reflexión sobre la experiencia de la intemperie como condición existencial: un estar en el mundo sin refugio, expuesto a su ambigüedad e incertidumbre".