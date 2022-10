Los bancos centrales sacarán sus propias criptomonedas: "Cuando uno lo haga, le seguirán todos", afirma un experto

Un experto recomienda dudar de las rentabilidades muy altas en las criptodivisas y acudir a comprar a casas de cambio

El socio de la Consultoría Legal Cripto 'CLCripto.com' y miembro de la asociación Blockchain Aragón, Jesús Lorente, ha opinado que los bancos centrales acabarán emitiendo sus propias monedas digitales. "Lo están estudiando, parecía que China ya sacaba su propio yuan digital; y una vez que lo saque uno, lo hará todos porque al final les va a dar mucho poder".

Blockchain Aragón y Feria Zaragoza han organizado el miércoles y jueves de la semana que viene, 26 y 27 de octubre, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, el Blockchain Expo & DeFi Congress, BDZ 2022, un novedoso evento con proyección nacional e internacional, donde se va a tratar de criptoeconomía, metaverso, NFTs, la Web3, tecnología Blockchain y finanzas descentralizadas (DeFi).

Según ha explicado el miembro de Blockchain Aragón, Jesús Lorente, en declaraciones a Europa Press, los bancos centrales tienen "a día de hoy, el control de la economía gracias a la emisión de sus monedas", como el dólar o el euro, que les permite "controlar si la economía va más rápido o más despacio".

Si emiten una moneda digital, les permitirá "una trazabilidad perfecta de todos los movimientos", que no poseen ahora ya que ahora se puede sacar una cantidad de dinero en efectivo de un banco y no conocer en qué se gasta, ha detallado.

Sin embargo, con estas monedas digitales ocurrirá como con las transferencias o tarjeta bancarias, "siempre queda un rastro" y eso a los bancos centrales "les interesa mucho porque sabrán a dónde se va a gastar el dinero la gente, cómo lo mueve", ha glosado el experto en fiscalidad en el ámbito de las criptodivisas.

Lorente ha apuntado la posibilidad, por ejemplo, de sacar una moneda digital que tenga alguna característica específica, como que solo se pueda usar en un periodo de tiempo limitado. "Esto haría posible a los bancos centrales tomar medidas en las que saldríamos perdiendo los ciudadanos porque siempre sería en su propio interés", frente a la descentralización actual que propicia la criptoeconomía.

MERCADO NO REGULADO

Ha recordado que ahora "cada uno hace lo que quiere" y "no tenemos a nadie que dirija, no hay un banco central de las critpomonedas, no hay nadie que regule, como en la bolsa, sino que cada uno, con sus riesgos, porque los tiene, se forma y es su propio banco".

Ha advertido de que las monedas digitales de los bancos centrales no serían una tecnología Blockchain, "que busca esa descentralización sin intermediarios", de forma que aprovechan la parte positiva de las criptoeconomía y "habrá que ver cómo funciona la ciudadanía".

Jesús Lorente ha estimado que, por ahora, tienen que convivir las monedas 'fiat' --la moneda oficial, como el euro o el dólar-- con criptomonedas que sirvan para diferentes cosas, "como refugio valor, para pagar contratos inteligentes o para el Internet en las Cosas".

Ha vaticinado que muchas de las criptomonedas actuales desaparecerán porque no poseen un valor añadido suficiente como para mantenerse en el mercado.

Por otra parte, ha apuntado la posibilidad de que el Bitcoin sea un valor refugio. "Es la única moneda digital que podría tener esa característica", aunque en estos momentos no se puede considerar como tal "por toda la fluctuación que posee aún".

No obstante, "se espera que en un futuro aumente su valor, se estabilice y sea un valor refugio", que aportará ventajas respecto al oro "ya que es muy fácilmente transportable, se podrá dividir y enviar de lado a lado del planeta de forma casi gratuita, con transparencia y trazabilidad total".

Lorente ha dicho que el hecho de que solo vaya a haber 21 millones de Bitcoin, para lo que se cuenta ya con un protocolo informático auditado, contribuirá a que puede ser un valor refugio en el futuro.

Ha añadido que otras de las características que apuntan en esta dirección es su política de inflación, que fue la primera criptomoneda y detrás de ella no hay una sociedad limitada o una persona ya que se sabe que, en 2008, la creó Satoshi Nakamoto, pero no se conoce quién hay detrás de ese nombre.

SITUACIÓN ACTUAL

Lorente ha apuntado que en los últimos meses la crisis económica mundial ha afectado a este sector igual que a muchos otros ya que si las personas tienen problemas económicos, no disponen de dinero para invertir y los que son propietarios de criptomonedas "las venden para pagar otras cosas".

Así, el mercado de las criptodivisas está más paralizado que hace unos meses y algunos expertos consideran que es el momento oportuno para acceder a él por la bajada de precio, con la previsión de que los valores suban.

Ha recordado que es posible acceder de forma muy sencilla a las criptodivisas por parte de cualquier ciudadano. "Cualquier persona con 50 o 100 euros puede comprar criptodivisas desde su móvil sin ningún un problema", ha apuntado.

Esto no ocurre, por ejemplo, con la Bolsa ya que cualquier empresa no puede salir a ese mercado y para comprar acciones "hay una serie de gastos" y su adquisición no es tan accesible. Además, en el mercado bursátil las fluctuaciones son "más moderadas" e incluso se puede suspender la cotización de un valor, algo que no ocurre con las criptomonedas que tienen una mayor volatilidad, su precio "sube y baja mucho más rápido" y nadie puede intervenir.

RECOMENDACIONES

El socio de 'CLCripto.com' y miembro de la asociación Blockchain Aragón ha formulado algunas recomendaciones a la hora de invertir en criptomonedas, y, si, por ejemplo, "nos ofrecen unas rentabilidades altísimas, tenemos que ser precavidos y dudar de ellas porque esto es un mercado en el que la rentabilidad no está asegurada".

Ha añadido que, en general, hay que seguir las mismas reglas que con cualquier inversión. Asimismo, ha indicado que existen cuatro casas de cambio principales en España, a las ha aconsejado acudir para comprar, Bitbase, Bit2Me, Cryptan y Bitnovo, porque aportan seguridad al relacionarse "con personas que son de aquí" y con las que se puede interactuar.

También ha considerado oportuno acudir a algún tipo de asesor que pueda ayudar y ha comentado que en Zaragoza hay una tienda física de BitBase, en la calle San Ignacio de Loyola, donde explican "de manera sencilla y de tú a tú" cómo acceder a las criptomonedas y cómo hacer un monedero.

DECLARACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS EN EL IRPF

El socio de 'CLCripto.com' ha comentado que desde hace unos cinco años Hacienda ya había obligación de tributar las ganancias o pérdidas obtenidas por las criptomonedas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero no ha sido hasta la última campaña cuando se ha creado una casilla específica con esta finalidad.

"Tienes que tributar por ellas porque al final es un activo más", si bien el contribuyente debe recopilar todos los movimientos que ha hecho y calcular cuánto ha ganado o perdido porque no hay ninguna entidad reconocida por Hacienda, como si ocurre, por ejemplo, en el caso de las acciones.

Su empresa realiza esta tarea de consultoría. Es una compañía creada en 2017, "pionera" en fiscalidad de criptodivisas en España, y cuenta con nueve personas dedicadas a esta tarea y al ámbito legal de las criptodivisas, con sede en Zaragoza.

Tienen clientes de toda España y, con esta perspectiva, ha comentado que no hay ninguna zona del país donde haya más inversión en este ámbito, sino que es proporcional a la población y el único factor diferencial puede ser las zonas con más gente joven y universidades porque en este colectivo existe inquietud por este campo, aunque suelen ser inversiones pequeñas, mientras que quienes poseen mayor nivel adquisitivo están repartidos por todo el país y "en Aragón estamos igual que en el resto de las comunidades autónomas, totalmente integrados en la critpoeconomía".