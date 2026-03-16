15M.- Azcón da la enhorabuena a Mañueco por su "victoria incontestable" en las urnas

El líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón. - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA/MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, le ha dado la enhorabuena al candidato 'popular' a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la "victoria incontestable" en las elecciones autonómicas de este domingo 15 de marzo.

"Los castellanos y leoneses han hablado alto y claro en las urnas", ha expresado en 'X' Azcón, quien ha afirmado que "Castilla y León va a seguir gobernada por el mejor presidente posible".

El candidato del PP a presidir la Junta de Castilla y León ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños, dos más que en las elecciones de 2022, pero necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores, mientras que el PSOE mejora su resultado con dos escaños más, hasta los 30. Por su parte, Vox ha sumado un procurador, hasta los 14.

