A-23 cortada en sentido Valencia por accidente con herido grave en Paniza (Zaragoza)

Accidente por salida de vía en la A-23 a la altura de Paniza (Zaragoza). - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

PANIZA (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía en la A-23, a la altura de Paniza (Zaragoza), lo que ha obligado a cortar de forma momentánea esta autovía, en sentido Teruel-Valencia, entre las localidades de Cariñena y Villadoz.

El accidente se ha producido por la salida de la vía del coche en el que viajaba el herido, a la altura del kilómetro 240 de la A-23, han confirmado los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado Bomberos de los parques de Cariñena y La Almunia de Doña Godina. El herido ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Zaragoza.