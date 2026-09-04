El 82% de los zaragozanos cree que los grandes eventos culturales y deportivos dinamizan economía y empleo

Vista aérea de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 82% de los vecinos y vecinas de Zaragoza creen que la celebración de grandes eventos culturales, deportivos y sociales contribuye a dinamizar la economía local, atrae inversión y genera empleo en la ciudad.

Esta opinión mayoritaria, recogida en la última oleada del barómetro municipal, coincide con la estrategia impulsada por el Gobierno de Zaragoza de atraer este tipo de celebraciones, como el Vive Latino, que este año cumple su quinta edición, el Festival Luce, la Final Six de la Euroliga femenina de baloncesto, los partidos de la selección española de baloncesto celebrados la pasada semana en el Príncipe Felipe, o el Congreso The Wave, entre muchas otras propuestas que ahora forman parte de la agenda cultural y de ocio de la ciudad.

En este último informe, correspondiente al segundo semestre de 2026 y elaborado con 2.025 encuestas telefónicas realizadas entre el 17 de junio al 17 de julio, los ciudadanos valoran los servicios municipales con un 6,68 y ponen una nota similar (6,61) a la gestión municipal, en niveles parecidos a los últimos barómetros.

Destaca que el 83% de los encuestados aprueba la gestión municipal y casi un 58% le otorga un notable o sobresaliente. Zaragoza Joven Respecto a la valoración general, una vez más, el servicio municipal mejor valorado sigue siendo el de Bomberos al obtener una nota de 8,53, seguido del 010 (7,45), y el tranvía (7,30).

Con una puntuación notable, aparece también la programación de los centros cívicos (6,95) los centros de mayores (6,93), la atención al ciudadano en las oficinas (6.84) las zonas peatonales (6,83) y Policía Local (6,77).

El Servicio Bizi de Zaragoza aparece también con buena puntuación (6,45), coincidiendo además con el anuncio realizado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el balance del Gobierno, donde indicó que a lo largo del 2027 se incorporarán 600 nuevas bicis eléctricas, llegando además a todos los barrios. Zaragoza Joven recibe una nota de 6,3 tras el cambio de modelo en las políticas de juventud y la puesta en marcha de equipamientos para los jóvenes, como el Túnel y la Azucarera.

El barómetro valora también el grado de satisfacción de los vecinos con diferentes aspectos de la ciudad, entre los que aparece en primera posición la contaminación y calidad el aire (6,86); el nivel de ruido (6,24), la seguridad ciudadana (5,93) y la limpieza en las calles (5,92).

Por otro lado, destaca el alto grado de satisfacción de los zaragozanos con el hecho de vivir en su ciudad. El 93,1 % está muy satisfecho o satisfecho de vivir en Zaragoza y el 89,8 % está muy satisfecho o satisfecho de vivir en el barrio en el que reside.

VALORACIÓN POLÍTICA

En el apartado de valoración política, la alcaldesa sigue siendo la representante mejor valorada del Ayuntamiento, con un 6,15, y es también con diferencia la representante municipal más conocida por los vecinos con una nota de 6,43 sobre 10. En cuanto a la intención de voto, a la pregunta de a qué partido votaría si las elecciones municipales se celebraran mañana, el PP sería el partido más votado con un 23,2 % de respaldo, seguido del PSOE (10,6%), Vox (10%), CHA (4,4%) y Zaragoza en Común (2,1%)

LOS GRANDES PROYECTOS

Como en otras ocasiones, el barómetro municipal recoge también la opinión de los vecinos sobre algunos de los grandes proyectos de transformación de la ciudad, como la renovación y la renaturalización del río Huerva.

El 82,1% apoya el proyecto y considera que mejorará la calidad urbana de la ciudad. El estudio pregunta también por una de las principales preocupaciones de los jóvenes no sólo en Zaragoza, sino en todo el conjunto de España, como es el acceso a la vivienda, y, concretamente, las políticas que está impulsando el Ayuntamiento para paliar este problema.

El 88,1% está de acuerdo con que el Ayuntamiento destine suelo municipal a promover vivienda pública y alquiler asequible. De la preocupación de los jóvenes a una realidad que sufren mayoritariamente los mayores, ya que el informe pregunta también por la soledad no deseada.

El 77% afirma que nunca o casi nunca se siente solo, mientras que un 16% contesta "algunas veces".

Por otro lado, el estudio recoge también las cuestiones de interés y los proyectos que, según la opinión de los vecinos, debería impulsar el Consistorio zaragozano de forma prioritaria. En primer lugar, aparece mejorar y ampliar las zonas verdes, algo en lo que también está trabajando este Gobierno municipal, con la esperada reforma del Parque Tío Jorge en el que se invertirá 3,5 millones de euros y la futura reforma del parque Pignatelli.

Además, se avanzan en la recuperación de los parques Castillo Palomar, en Delicias, y el de La Paz-Torrero, y en los últimos años se han realizado más de 150 intervenciones en los espacios verdes, como parque Royo del Rabal, de la plaza Reina Sofía, del Parque Miraflores o de espacios como el Huerto del Frisón de La Cartuja, entre otros.

Estos trabajos han supuesto inversiones que superan los 9 millones de euros, que se suman a los trabajos habituales de mantenimiento de Parques y Jardines.

Además, se ha conseguido desbloquear uno de los espacios más esperados y reivindicados por la ciudadanía a lo largo de los últimos 20 años: los terrenos de la antigua estación de El Portillo que incluirá una amplia zona verde en una zona de la ciudad deficitaria en este aspecto.

Por otro lado, en estos años se han plantado unos 16.000 nuevos árboles en viario urbano, a los que hay que sumar los 205.000 árboles y arbustos que se han plantado ya en el gran proyecto ciudadano de El Bosque de los Zaragozanos.

A esta cifra hay que añadir los 1.700 árboles plantados en el viario público en la campaña de 2025, número que se alcanzará cuando finalice el año. Nuevas instalaciones deportivas y de ocio La segunda prioridad para la ciudad es, según los vecinos, la construcción de nuevas instalaciones deportivas y de ocio.

Esta propuesta coincide con la prioridad del Gobierno municipal que ha impulsado el Centro Deportivo Municipal Sur, cuyas obras avanzan a muy buen ritmo, como pudo comprobar la alcaldesa esta misma semana, donde aseguró que las instalaciones abrirán al público a finales de la primavera de 2027.

Al mismo tiempo, las obras de la Nueva Romareda avanzan y el Ayuntamiento trabaja en el CDM La Aljafería, que incluirá las piscinas de La Almozara, históricamente demandadas por los vecinos del barrio.

Urbanismo concedió el pasado mes de junio la licencia urbanística al proyecto básico, dando un paso definitivo para convertirlo en realidad.

La ampliación de la línea del tranvía es otras de las prioridades de los vecinos, así como mejorar las calles y aceras. Durante este verano se ha realizado la operación asfalto de verano, que se ha sumado a la campaña extraordinaria de asfaltado que se lleva a cabo durante todo el año, al tiempo que continúa la reforma integral de vías importantes, como la avenida Valencia, un gran proyecto urbanístico de transformación cuya finalización está prevista para principios de 2027.

Además, se ha reformado o se está reformando la calle Manifestación, Predicadores, Zumalacárregui, Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles o carrera del Sábado. Además, el Ayuntamiento ha habilitado canales de Whatsapp para informar a los vecinos del avance de las obras, así como un espacio en la web municipal llamado 'Zaragoza se transforma'.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

En cuanto a las principales problemas, los ciudadanos consideran el transporte público y la movilidad (14,4%), la suciedad y poca limpieza (11,3%), la escasez y descuido de parques y zonas verdes (9,2%), la inseguridad y el vandalismo (8,5%) como las cuatro primeras preocupaciones.