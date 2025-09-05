El 91,5% de los zaragozanos cree necesario aprobar una ordenanza cívica para sancionar conductas incívicas

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 91,5 por ciento de los vecinos de Zaragoza considera necesario aprobar una ordenanza para regular la convivencia y sancionar las conductas incívicas, según se desprende del barómetro de la ciudad correspondiente al primer semestre de 2025.

Esta inquietud es compartida por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ya en el pasado Debate del estado de la cuidad anunció la aprobación de una ordenanza cívica. Pocos días después, el pasado 29 de julio, se constituyó el grupo de trabajo para la futura normativa, un nuevo instrumento normativo que busca proteger los espacios públicos, reforzar la convivencia entre vecinos y consolidar una cultura del respeto común en toda la ciudad.

Con este mismo objetivo, se ha reforzado el personal dedicado a garantizar la seguridad ciudadana, con la incorporación en septiembre de 70 nuevos bomberos y 104 agentes de Policía Local, la mayor incorporación a la plantilla policial desde hace 19 años.

En cuanto a la videovigilancia, el Gobierno municipal continúa con la iniciativa de aumentar la red de cámaras de seguridad en toda ciudad, extendiéndose a distintos puntos, como El Gancho, Doctor Cerrada, Delicias y María Lostal, con la intención de ampliarla al Casco Histórico, el parque Bruil y algunas calles de Universidad, a las que se sumarán las cámaras de conteo de la plaza del Pilar

OTROS DATOS

Asimismo, un 84,2 por ciento ve necesario incrementar la viodevigilancia y un 87,7 por ciento cree que se debería modificar la legislación vigente para agilizar los desahucios por ocupación ilegal y garantizar el derecho a la propiedad privada.

Estos datos se desprenden del barómetro de la ciudad correspondiente al primer semestre de 2025, para el que se han realizado 2.025 encuestas telefónicas entre el 14 de julio y el 8 de agosto. En general, los ciudadanos califican los servicios municipales con una media de 6,9 por ciento.

Como en otras ocasiones, la encuesta pregunta también por cuestiones de interés relacionadas con las nuevas formas de movilidad que suponen todo un reto para las ciudades a nivel mundial o la seguridad ciudadana que aparece también como una de las principales preocupaciones de los vecinos.

LOS BOMBEROS CONTINÚAN SIENDO EL SERVICIO MÁS VALORADO

Respecto a la valoración general, una vez más, el servicio municipal mejor valorado sigue siendo el de Bomberos al obtener una nota de 8,76, seguido del tranvía (7,59), y del 010 (7,46). Con una puntuación notable, aparece también la programación de los 22 centros cívicos y las ludotecas y centros de tiempo libre (ambas con 7,3), los centros de convivencia de mayores (7,23), las zonas peatonales (7,10) y la atención al ciudadano en las oficinas (7,0).

El barómetro valora también el grado de satisfacción de los vecinos con diferentes aspectos de la ciudad, entre los que aparece en primera posición la contaminación y calidad el aire (7,07); la limpieza en las calles (6,50), el nivel de ruido (6,43) y la seguridad ciudadana (6,26).

Por otro lado, destaca el alto grado de satisfacción de los zaragozanos con el hecho de vivir en su ciudad. El 94,7 % está muy satisfecho o satisfecho de vivir en Zaragoza y el 90,9 % está muy satisfecho o satisfecho de vivir en el barrio en el que reside. Apoyo a la construcción de nuevas instalaciones deportivas

El barómetro recoge también las cuestiones de interés y los proyectos que, según la opinión de los vecinos, debería impulsar el Consistorio zaragozano.

En primer lugar, aparece la construcción de nuevas instalaciones deportivas y de ocio, una medida en la que ya trabaja este Gobierno municipal con proyectos tan relevantes para la proyección de la ciudad como la construcción de la Nueva Romareda y el Ibercaja Estadio.

Además, el Centro Deportivo Municipal Distrito Sur será pronto una realidad con un proyecto que está ya adjudicado y que da cobertura a 40.000 personas de los barrios de Casablanca, Valdespartera, Rosales del Canal, Montecanal y Arcosur.

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la licitación del derecho de superficie que permitirá construir, en una parcela municipal, el futuro Centro Deportivo Municipal (CDM) Aljafería. Se trata de un nuevo equipamiento que transformará el barrio de La Almozara con la incorporación de unas modernas piscinas públicas y un edificio deportivo de referencia.

La celebración de eventos deportivos en la ciudad es una "apuesta estratégica" de este Gobierno para la cuidad, que será Capitalidad Europea del Deporte en 2027.

AMPLIACIÓN DE ZONAS VERDES

La segunda prioridad para la ciudad, según los ciudadanos, es mejorar y ampliar las zonas verdes, algo en lo que también está trabajando este Gobierno municipal, con la esperada reforma del Parque Tío Jorge en el que se invertirá 3,5 millones de euros.

Además, se avanza en la recuperación de los parques Castillo Palomar, en Delicias, y el de La Paz-Torrero, y en los últimos años se han realizado más de 150 intervenciones en los espacios verdes, como parque Royo del Rabal, de la plaza Reina Sofía, del Parque Miraflores o de espacios como el Huerto del Frisón de La Cartuja, entre otros.

Estos trabajos han supuesto inversiones que superan los 9 millones de euros, que se suman a los trabajos habituales de mantenimiento de Parques y Jardines.

Además, se ha conseguido desbloquear uno de los espacios más esperados y reivindicados por la ciudadanía a lo largo de los últimos 20 años: los terrenos de la antigua estación de El Portillo que incluirá una amplia zona verde en una zona de la ciudad deficitaria en este aspecto.

Por otro lado, en estos años se han plantado unos 16.000 nuevos árboles en viario urbano, a los que hay que sumar los 205.000 árboles y arbustos que se han plantado ya en el gran proyecto ciudadano de El Bosque de los Zaragozanos.

A esta cifra se añaden los 1.700 árboles plantados en el viario público en la campaña de 2025, número que se alcanzará cuando finalice el año. Ampliar la línea del tranvía, las infraestructuras y la seguridad ciudadana son para los vecinos de Zaragoza otras de las cuestiones prioritarias.

AUTOBÚS Y LIMPIEZA

En cuanto a las principales preocupaciones, los ciudadanos consideran el transporte público, la limpieza de las calles, la inseguridad y delincuencia como las tres primeras preocupaciones. Consciente de su importancia, el Gobierno municipal considera estos asuntos prioritarios y, dentro de su gestión, trabaja para mejorar el servicio de movilidad, tanto es así que próximamente saldrán a licitación los nuevos pliegos de autobús urbano con un nuevo diseño de la red que incorporarán mejoras derivadas del incremento de dotación, tanto de kilómetros como de autobuses.

En cuanto a la limpieza de la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha modernizado el servicio incorporando nuevas tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, y reforzando los programas de limpieza en todos los barrios y distritos gracias a la nueva contrata.

De esta forma, las calles de Zaragoza han ido incorporando en los últimos meses nuevos vehículos, contenedores, papeleras y servicios para hacer de la capital aragonesa una ciudad más limpia y moderna.