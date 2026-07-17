Aagesen indica que en 2026 ya han ardido 50.000 hectáreas en 18 grandes incendios en toda España, el triple que en 2025

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués, junto al delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

FARASDUÉS (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha advertido de la temporada "extraordinariamente complicada" que vive España por el riesgo de incendios y ha apuntado el dato de que en los siete primeros meses del año han ardido ya en toda España unas 50.000 hectáreas en 18 grandes incendios, lo que supone multiplicar por tres la superficie afectada en ese mismo periodo en 2025, según datos de su ministerio.

Aagesen ha hecho estas declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Farasdués (Zaragoza), desde donde se gestiona el gran incendio forestal de Orés, que sigue fuera de control y ya ha calcinado más de 12.000 hectáreas y ha obligado a desalojar cinco municipios de las Cinco Villas --Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo--, además de la localidad navarra de Petilla de Aragón. Allí se ha reunido con el presidente del Gobierno de Aragón y con el equipo de extinción que dirige el operativo.

Un importante dispositivo formado por unos 450 efectivos con medios de extinción de Infoar del Gobierno de Aragón, de la DPZ y de las vecinas Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valencia, también personal de Guardia Civil y Protección Civil, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más de 30 medios aéreos y más de 300 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se centran en consolidar el perímetro del incendio forestal de Orés (Zaragoza) y vigilar especialmente el flanco derecho; además de seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados. Un contingente cuya "perfecta coordinación" ha elogiado la ministra.

Sara Aagesen ha trasladado el apoyo del Gobierno de España a todos los afectados por el incendio de las Cinco Villas, "uno de los grandes incendios que está sufriendo esta Comunidad autónoma", ha valorado y ha agradecido la labor de todos los profesionales que están trabajando sin descanso para proteger a las personas y por supuesto para lo antes posible llegar a la extinción".

La ministra ha lanzado un doble mensaje a la población: "Que tenga claro que el Gobierno de España va a estar y va a seguir estando. Las emergencias no acaban hasta la recuperación, ahora estamos en la protección y la extinción" a lo que ha sumado la petición de que los vecinos atiendan a las indicaciones de las autoridades en una situación que, coincidiendo con el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha calificado de "extraordinariamente complicada".

En ese sentido, ha recordado la reciente nota de la Aemet sobre las temperaturas "mucho más altas de lo normal" que se estaban registrando y que, ha apuntado, "van a seguir a lo largo de esta semana y con una posible ola de calor que puede llegar el fin de semana o a principios de la semana que viene".

"Altas temperaturas, una situación de baja humedad y el régimen de viento, todo ello agrava los incendios", ha enumerado con el fin de describir la actual situación de "olas de calor cada vez más extremas y el gran reto de nuestro tiempo que es el cambio climático". En ese sentido, ha reivindicado la necesidad de que todo ese trabajo de colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas se plasme en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, "un pacto país para trabajar todos unidos con anticipación", ha definido.

Un proyecto que, ha recordado, fue presentado el pasado mes de septiembre "y que se ha ido alimentando también de numerosas propuestas por parte de toda la sociedad civil", ha añadido.

A esa petición de unidad ha reiterado el mensaje de "precaución" a la población ante el "altísimo riesgo de incendios" de los próximos días. En relación al origen del incendio, y a preguntas de los medios de comunicación, la ministra ha asegurado que la investigación sobre la causa de este gran incendio de Orés sigue abierta y se ha mostrado convencida de que cuando se tenga "será trasladada con muchísima agilidad".

SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

También ha respondido a cuestiones sobre la situación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), después de que este jueves el Gobierno de España recibiese un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la solicitud para prorrogar la vida útil de la central nuclear hasta junio de 2030. El Ejecutivo había puesto como condiciones que no supusiese un coste para los consumidores, que las empresas propietarias asuman el coste de la prórroga y que exista garantía de seguridad.

Aagesen se ha limitado a responder: "El informe llegó ayer del Consejo de Seguridad Nuclear y estamos analizándolo, así como toda la información relevante respecto a Almaraz", sin que haya establecido una fecha para que el Gobierno adopte una decisión definitiva.