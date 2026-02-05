Abascal atribuye los audios de Aragón a la "guerra sucia" del PP: "Están muy nerviosos por el resultado de Vox"

1049192.1.260.149.20260205145123 El presidentde de Vox, Santiago Abascal, este jueves en la plaza del Torico de Teruel. - EUROPA PRESS

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PP de practicar la "guerra sucia" a través de sus "terminales mediáticas" y de estar "muy nerviosos" por el resultado "histórico" que su formación cosechará este próximo domingo en Aragón, tras la publicación este jueves por el diario ABC de unos audios de 2024 en los que altos cargos de su partido en Aragón le criticaban por la decisión de forzar la salida de los gobiernos autonómicos.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza del Torico de Teruel, Abascal ha restado importancia al contenido de las grabaciones: "En realidad, me resultan hasta graciosos y simpáticos, no les doy ninguna importancia después de dos años, con palabras un poquito más o menos duras, me las dicen hasta en mi familia. Pasa en las mejores casas. Honradamente, no tienen ninguna importancia", ha valorado junto al candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, sobre unos cortes de sonido en los que se escucha a la jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho, cargar contra Abascal en una conversación junto al propio Nolasco, entre otras personas.

"Vox tomó en aquel momento una decisión que era verdaderamente difícil, que costó seguir a muchas personas, pero finalmente la siguió en bloque la mayor parte de los dirigentes de Vox; y hubo unos pocos tránsfugas con los que se quedó el PP", ha explicado el líder nacional de la formación, que ha instado a los medios de comunicación a preguntar a la formación de Alberto Núñez Feijóo "por qué promueve el transfugismo".

En todo caso le resulta "llamativo" que estos audios aparezcan dos años después y considera que responde al "nerviosismo brutal" del PP, al que ha acusado de no querer que se hable de su "estafa política", basada en ser "el partido de los mil discursos", que le lleva a "decir cosas distintas en Murcia y en Aragón", a apoyar en Bruselas las políticas de la inmigración masiva y el pacto verde, "que arruinan al campo y a la industria" "y en España hacen como que se oponen", les ha reprochado.

Abascal también cree que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha perdido los nervios y trata de convertirse en una figura internacional en una pelea "forzada y ficticia" con los que él mismo denomina "tecnoligarcas": "Es bastante ridículo y bochornoso cuando sabemos que es un lacayo obediente del multimillonario George Soros, que fue la primera persona a la que recibió en el Palacio de la Moncloa; que recibe premios de Bill Gates y es obediente y cumplidor de todas las órdenes de esos multimillonarios globalistas que quieren terminar con nuestras soberanías y cambiar nuestras sociedades", le ha acusado.

Una estrategia con la que a su juicio Sánchez busca que, "cuando la Guardia Civil le vaya a detener por corrupción, la izquierda internacional diga que es un mártir de la propia izquierda y de sus propias ideas", pero le ha advertido que para Vox es "un enemigo de su propio pueblo al que quiere censurar y amordazar", en referencia a la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años que Abascal, que no entiende cómo el PP se pelea por el "padrinazgo" de la medida, interpreta como una censura ante problemas como "la corrupción y la "invasión migratoria que, ha asegurado "arruina, trae inseguridad y mata a españoles".

El líder de Vox también se ha referido a los presuntos casos de corrupción de los populares en Almería y Alicante y, de paso, ha incluido los contratos bajo sospecha de la esposa del candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

"Nosotros vamos a denunciar la corrupción del PSOE, del PP y la traición de ambos a los intereses de España y lo vamos a hacer sin descanso por todo Aragón hasta el viernes para luego someternos al veredicto de las urnas y, por supuesto, aceptarlo", ha asegurado sobre un resultado que ha vaticinado "va a ser contundente en favor de Vox" por lo que ha advertido al PP: "Tendrán que sentarse a hablar para ver si quieren un cambio en Aragón".

En ese sentido se ha mostrado abierto al diálogo a partir del día siguiente de las elecciones, pero ha subrayado que Vox pretende "un cambio radical" en cuestiones como las políticas migratorias, el campo, los impuestos y el recorte del gasto político. "No vamos a volver a los gobiernos para no cambiar las cosas", ha advertido.

Así, ha avanzado su propósito de reducir el número de diputados en aquellas regiones que resulte posible, pese a la "resistencia" de PP y PSOE: "Queremos que la Administración le cueste menos al ciudadano y que le resulte más eficaz y es compatible", ha defendido antes de mencionar otros destinos del dinero público que no comparte: "Si uno no se gasta el dinero en señoras que no son de la familia, en mordidas, en financiar partidos, en financiar sindicatos y organizaciones y en financiar agendas globalistas que nadie ha votado en España y que nos arruinan", ha enumerado.

Además, ha criticado las diferentes posicionamientos de PP y PSOE en la cuestión del agua y se ha reafirmado en su idea de que Vox no entrará en la "pelea tramposa" de los trasvases.

"Decimos lo mismo en Aragón y en Murcia y estoy convencido de que con esa posición valiente, el domingo vamos a tener un resultado extraordinario", ha apuntado.

Así, Santiago Abascal ha vuelto a defender la realización de las obras hidráulicas pendientes en Aragón y su proyecto de interconexión de cuencas para impedir que los aragoneses, "en una tierra en la que llueve y lo estamos viendo estos días, ha apuntado, vean pasar el agua por delante sin poder hacer uso de ella y que acabe desembocando en el mar. Eso es inaceptable y el agua tiene que regar, en primer lugar, los sitios más cercanos que necesiten".

"Y, en segundo lugar, ha proseguido, cuando sobra, porque al final sobra el agua si se gestionase bien, tiene que servir para toda España", ha sostenido antes de rechazar la "guerra por el agua" porque "en España habría agua para todos si se hicieran las políticas necesarias".

Además, a preguntas de los medios de comunicación, ha considerado que los jóvenes "van a despreciar olímpicamente" la propuesta de la socialista de Pilar Alegría de darles uno bono de 150 euros "porque no aceptan ser comprados con migajas que se roban a los padres y a los abuelos con unos impuestos abusivos". Lo ha relacionado con la intención del PSOE de "querer comprar" a los pensionistas "con una subida que, en realidad, les sirve para comprar un filete", mientras no defiende su acceso a la sanidad ni su seguridad por la "invasión migratoria".

Acerca de la comparecencia de Francisco Salazar en la comisión del Senado, el presidente de Vox ha reducido la cuestión a "un caso personal de acoso de un señor con incontinencia", en todo caso menor a la gravedad que considera supone que "en España se hayan multiplicado las violaciones de mujeres desde que Pedro Sánchez llegó al poder porque traen a gente que no respeta a la mujer y sacan de la cárcel a gente que estaba muy probado que no respetaba a la mujer porque eran violadores".