Abascal cree justificados los calificativos "tirano y dictador" contra Sánchez por la regularización y "censura" en RRSS

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto electoral en La Muela (Zaragoza), con motivo de las elecciones autonómicas de Aragón - VOX

LA MUELA (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que "esas palabras que resuenan en el ámbito internacional contra Sánchez, como traidor y tirano, están absolutamente justificadas" en referencia a la intención de regularizar más de 500.000 inmigrantes y por propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, que ha calificado de "censura".

Abascal ha precisado que en Vox no tienen "inconveniente" en tratar con otras personas de otros países, siempre y cuando no quieran "condenar a los españoles a la invasión migratoria", o no sean unos "corruptos", como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y todo su entorno".

Tras comentar que han hablado con notarios, ha explicado que esos procesos de nacionalización se están concediendo a personas que "no saben español y que deberían saberlo, no han renunciado a su nacionalidad y con los que no hay tratados de doble nacionalidad".

"Deberían renunciar a su nacionalidad y no muestran esos papeles, porque de hecho hay países que no permiten la renuncia a la propia nacionalidad y, por tanto, esas nacionalizaciones son falsas", ha resumido.

Ha anunciado que si llegan al Gobierno de España abrirán una auditoría para saber en qué medida son fraudulentas "muchas de las nacionalizaciones que se han concedido a países que no tienen nada que ver con la órbita cultural y manera de vivir en España".

Esa medida lleva a una "transformación" de la sociedad española, a una "destrucción de nuestra identidad", ha alertado para asegurar que la finalidad es "un intento de reemplazo".

Lo que hasta hace poco era una "conspiración de cuatro locos", lo dicho en tono irónico, "ya hemos escuchado a las lunáticas que excarcelaron a cantidad de violadores en España, decir bien a las claras en televisión y gritando que vengan, que se les dé el derecho a voto para sustituirnos, es decir, para ganar electoralmente, para acabar con la oposición política".

REDES SOCIALES

A su parecer, como esa sustitución lleva un tiempo, Sánchez ha decidido, también, "instaurar la censura en las redes sociales" y ha atribuido la medida que no accedan los menores de 16 años en que el Gobierno de España "se ha gastado un dineral de los españoles en Tik Tok y no llega a los menores, les han abandonado".

Por el contrario, "a Vox no le hace falta pagar el Tik Tok que paga Sánchez para que nos escuchen" al indicar que cuando acuden a los actos electorales o convocatorias con los medios de comunicación en la calle están "rodeados" de jóvenes, como ha ocurrido este miércoles en la localidad zaragozana de La Muela.

Son, ha puntualizado, ciudadanos con derechos, aunque todavía no tengan el derecho al voto, que "necesitan" estar informados, y que "hace mucho tiempo que no creen al gobierno de la corrupción, la traición y la mentira. Hace mucho tiempo que no creen al sucio Sánchez", ha apostillado en referencia al comentario de Elon Musk en la red social X.

BURKA

Abascal ha dicho ser partidario de "prohibir" en espacios públicos todas las vestimentas que representan la "opresión" a la mujer, como ha aprobado el Parlamento de Baleares para instar al Gobierno de España que aplique esta medida.

"El PP es un misterio" ha respondido Abascal respecto a que ese acuerdo de Baleares lo impulse del presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón y ha incidido en que Vox "defiende lo mismo en toda España, mientras que el PP puede hacer una cosa en un sitio y la contraria en otro".

Al respecto, ha comentado que Vox tiene las "mismas" políticas de agua, fiscales, migratorias, de seguridad pública y de defensa de la mujer en toda España.

"Ahora resulta que prohibir el burka también era idea del PP cuando han gobernado muchos años en toda España y no habían tomado ninguna de estas decisiones", ha afeado.

Su impresión es que el PP "actúa como una estafa política" y les ha apremiado a que "empiecen a ser coherentes en toda España". "Ojalá se sumen a todas las proposiciones que está haciendo Vox, que son de sentido común, aunque digan que eran ideas originalmente de ellos. Estamos dispuestos incluso a aplaudirles", ha ironizado.

PENSIONES

Sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia, Féix Bolaños que votar en contra del decreto del escudo social --donde se incluye la revalorización de las pensiones-- sería hacer daño a millones de personas, ha respondido que el "mayor daño que se puede hacer" es el decreto ómnibus que "utiliza" a los pensionistas al mezclarlo con la protección de las okupaciones".

Por ello, ha preguntado al Gobierno de España "cómo va a proteger a los ancianos en las calles", para que pasen tranquilamente por los parques sin ser "atracados" o cuando sacan dinero de los cajeros o que van a poder acceder a una sanidad que "está colapsada por la inmigración masiva".

De estos asuntos, ha lamentado, el Gobierno de España no habla, sino de unas "migajas de 10 ó 15 euros que van a subir a los pensionistas".

Abascal ha defendido salarios "dignos" mediante la bajada de las cotizaciones sociales y "dejar de destruir" el tejido empresarial, "dejar de atosigar a los autónomos y de fastidiar la vida a los que crean empleo y no regalando el dinero público". De esa forma, habría dinero para acceder a una vivienda junto a la rebaja o supresión de la fiscalidad que en muchos aspectos atañen a la vivienda.

Por ello, ha argumentado que Vox votará en contra. "No vamos a ser cómplices del sostenimiento de este Gobierno en el Parlamento Nacional ni un solo segundo", para observar que el Gobierno "ya tiene bastantes cómplices entre los separatistas catalanes, los terroristas de Bildu, las comunistas de Podemos y también entre los flojos de los dirigentes del Partido Popular que cuando ven que Sánchez tiene el agua al corazón salen con el balón de oxígeno", ha criticado.

SORPASO

Sobre un posible sorpaso de Vox al PSOE en las elecciones del 8 de febrero, Abascal ha dicho que en los actos de su partido "siempre" están "bien acompañados" por jóvenes, mayores, personas que eran abstencionistas, otros que votan por primera vez y ciudadanos que probablemente habían votado al PP o al PSOE, pero que "hoy confían en Vox".

Esta confianza radica en que en los debates políticos del resto de candidatos "ven que están alejados de sus problemas", mientras que Vox "les habla exactamente de lo que preocupa a la mayoría", que el proyecto de Vox es de "reconstrucción de España basado en el sentido común, no en la ideología y basado en la defensa de los intereses nacionales, de la seguridad en las calles, del acceso de los jóvenes a la vivienda, de la defensa de la soberanía de España".

Son asuntos, según Abascal, que la gente entiende con "mucha claridad", mientras que con otros políticos necesitan un traductor simultáneo en referencia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene frases un "poquito difíciles de comprender".

A su parecer, el líder del PP "no debe estar enfadado" porque en cuanto Sánchez le convoca a la Moncloa, dice que acude por respeto a la Presidencia del Gobierno, que según Abascal "no se puede respetar mientras esté ocupada por un capo de una mafia corrupta y traidora a los intereses nacionales como es Sánchez".

Ha dicho que le preocupa es el "poco enfado" de Feijóo y ha animado a los españoles a "desconfiar de alguien que está tan poco enfadado con lo que está lloviendo".

El líder de Vox ha trasladado su preocupación porque Feijóo haga un llamamiento a "la inconsciencia" y vuelva a la retórica del voto útil que nadie entiende porque los que apoyan a Vox "saben que es muy útil" porque cuando ha estado en los gobiernos ha ido cambiando cosas y cuando no podía cambiarlas se ha ido. "Nosotros no queremos el poder como el PP y PSOE, para sentarse en los escaños, sino lo queremos para cambiar cosas.