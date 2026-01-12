Abascal (Vox) afirma que Azcón (PP) "ha cometido un error" convocando elecciones y que ocurrirá como en Extremadura

TERUEL 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes, en un acto público en el Palacio de Congresos de Teruel, que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha convocado las elecciones autonómicas del 8 de febrero realizando "un cálculo", como su compañera del PP María Guardiola en Extremadura, vaticinando que también en Aragón subirá Vox.

"No nos parece de recibo que la gente vote antes de tiempo y en Aragón se ha votado antes de tiempo por capricho de Azcón, que ha hecho un cálculo y probablemente ha cometido un error", ha continuado Abascal, vaticinando que "va a ocurrir en Aragón lo mismo" que en Extremadura.

Abascal ha afirmado que "está pasando algo muy grande en toda España" y ha expresado que su primer mítin electoral en Teruel "es una declaración de intenciones" por "la España traicionada por el bipartidismo", la menos poblada.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se acordó de Teruel "para comprar un voto", el de Teruel Existe, y "pactó con Bildu" en la primera legislatura de Sánchez. "El problema de Teruel y de Aragón es Pedro Sánchez porque nos gobierna la mafia con un capo, con toda la familia imputada, tiene imputado a todos los que le rodean, una especie de plaga bíblica".

Ha preguntado por qué en Aragón no se pueden aplicar las políticas pactadas por PP y Vox en la Comunidad Valenciana y ha advertido de que su partido defenderá "lo mismo allí que aquí", un día antes de las elecciones y después, aseverando que "Vox quiere cumplir" y apostando por "un cambio de rumbo en España".

Abascal se ha comprometido a "no defraudar" a quienes voten la candidatura del candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, pidiendo "un respaldo" para los candidatos aragoneses y ha anunciado que tiene la intención de recorrer Aragón "pueblo a pueblo".

Además, ha elogiado "el compromiso" de los turolenses con su partido y de los candidatos que concurren dando "un paso al frente por una España mejor y un Aragón mejor", expresando su "orgullo" por ellos. "Hoy estamos en Teruel muy bien acompañados sin necesidad de bocadillos, autobuses y de personas a las que pagan el viaje".

DEBATE

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que este partido está "devolviendo la esperanza cada vez a más gente" y ha mencionado el pacto de un debate televisivo cerrado "para que solo PP y PSOE puedan hablar", tildándoles de "cobardes" porque "no se atreven a enfrentarse a las verdades del barquero".

Ha criticado la política contra la violencia de género y la ley de memoria histórica, también "la esquizofrenia política increíble" del PP en torno a la PAC, al tiempo que ha rechazado "la inmigración ilegal y masiva", indicando que Teruel "era de una de las ciudades más tranquilas" y ahora hay "miedo de pasear por algunas calles". "Los pisos y los colchones no se queman por el cambio climático, todos los que vengan a delinquir, billete de vuelta".

Nolasco ha mostrado su oposición a la construcción de un carril bici en la avenida de Sagunto, considerando que "no hacía falta", algo a lo que el Ayuntamiento que dirige Emma Buj "se podría haber negado".

El candidato rechazado la ley de energía que pone el Maestrazgo "en manos de los lobbies fotovoltaicos", en alusión al proyecto del Clúster, y ha aprovechado para criticar a Teruel Existe por haber apoyado --la legislatura pasada-- a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha negado que el PP gestione mejor que el PSOE la economía, afirmando que no se ha bajado ni un impuesto en Aragón, criticando el gasto en subvenciones a algunas ONG y en la lucha contra el cambio climático. Nolasco ha dicho que el PP no se negó a acoger menores migrantes no acompañados en 2024, cuando "podía hacerlo" y "no han quitado ni un euro a las ONG que se lucran indirectamente con el tráfico de personas".

Además, "no han registrado los presupuestos" y ha vaticinado que los aragoneses manifestarán el 8 de febrero que "quieren más Vox y menos Partido Popular".

"NO HAY NADA ESCRITO"

El número uno por la provincia de Zaragoza, Santiago Morón, asume esta candidatura "con la misma ilusión" que en 2018 y 2023, subrayando que "no hay nada escrito" y que serán los ciudadanos quienes determinen "si quieren un cambio real de las políticas del bipartidismo".

Morón ha asegurado que el nuevo Hospital 'Obispo Polanco' no está todavía inaugurado "después de 40 años de promesas" y sigue sin funcionar el búnker de radioterapia, una exigencia de Vox sobre la que alcanzó un acuerdo en el 2024 con el PP, que "ha incumplido". También se ha quejado de que la lista de espera para médico especialista se ha incrementado, poniendo el ejemplo de dermatología en Teruel, con dos años de espera.

El candidato zaragozano ha considerado que si el dinero que el Gobierno de Aragón destina a los gastos de la sanidad de los inmigrantes ilegales se destinaran a contratar médicos especialistas, la sanidad funcionaría "mejor".

Igualmente, ha reprobado a PP y PSOE por los recortes de la PAC, así como el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, observando que no se exige lo mismo a los agricultores y ganaderos aragoneses que a los de países terceros, culpando a "ese juego que llevan en Bruselas PP y PSOE".

VOX, "AZOTE DEL BIPARTIDISMO"

El cabeza de lista por Huesca, David Arranz, ha señalado que Vox no pidió "perdón ni permiso" cuando entró por primera vez en las Cortes de Aragón, siendo "el azote del bipartidismo PP-PSOE, que estaban muy cómodos, alternándose en el poder".

Ha expuesto que "las políticas de PP y PSOE en Aragón no se distinguen demasiado" y "llegó Vox" y trajo "debates incómodos" dando "la batalla cultural que nunca se había dado", aumentando su representación de tres a siete diputados en 2023. "En Vox hablamos claro, no en 'politiqués', y en los temas clave coincidimos siempre, y tenemos unos ideales y unos valores muy claros, no cambiamos a raíz de encuestas demoscópicas", de forma que "Vox es un partido de confianza".

Arranz ha recordado que Vox dejó el Gobierno de Aragón porque "Azcón incumplió" el acuerdo para no traer más menores extranjeros no acompañados, lo que ha defendido. También ha reprochado "la sectaria y totalitaria" ley de memoria democrática y "la nefasta ley de ideología de género", al tiempo que ha reclamado más recursos para la atención a la dependencia y la discapcidad. Los votantes de Vox "no son conformistas" y quieren "un futuro luminoso" para sus hijos, ha concluido.