Abascal (Vox) afirma que Sánchez "un maldito lacayo de Soros y Bill Gates" y reitera su apoyo a los autónomos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mítin en Monzón. - VOX.

MONZÓN (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves, en un mítin en Monzón (Huesca) que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es "un maldito lacayo de Soros y Bill Gates", reiterando su apoyo a los autonómos y las pymes.

"Huele a cambio de verdad en Aragón porque Aragón ya votó el cambio hace tres años y fue traicionado y por eso nos fuimos del Gobierno" y ahora "Aragón está en pie y los aragoneses se están movilizando".

A su juicio, Pedro Sánchez "está histérico por Aragón porque no sabe qué hacer para evitar que se hable de su corrupción, su traición y su mentira" y "lo último que se le ha ocurrido es convertirse en una figura internacional: Ha dicho 'como en España no me soportan y mientras no sustituyo a los españoles, me voy a convertir en una figura internacional y voy a pelearme con los tecno-oligarcas", de forma que ahora Sánchez "es una especie de Robin Hood que se pelea con los multimillonarios".

"¿A quién recibió Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa como primera visita cuando fue elegido presidente del Gobierno? A un pobre, a George Soros, un multimillonario globalista, promotor de la inmigración masiva y, por lo tanto, destructor de las sociedades occidentales", ha criticado Abascal.

"¿Quién ha premiado a Pedro Sánchez por ser un fiel cumplidor de todas las órdenes globalistas y de todas las órdenes del fanatismo climático? Bill Gates, al que han traído hace poquito al Congreso de los Diputados a intentar catequizarnos a los demás", ha continuado, añadiendo que Gates se dedica a vender carne sintética.

"Pues ahora Sánchez va a ser la figura internacional de referencia, a pesar de que es un maldito lacayo de Soros, de Bill Gates y de todos los multimillonarios, pero a nosotros no nos engaña" porque "lo único que pretende es que cuando la Guardia Civil le espose, le detenga y le siente en el banquillo, que la izquierda internacional diga que es un mártir por motivos ideológicos". Parece, ha asegurado Abascal, que lo que está haciendo Sánchez es "convertirse en el sustituto de Maduro: Ojalá tenga el mismo futuro".

Pero Sánchez "no es ningún mártir, es un señor que tiene a su señora procesada, a su hermano procesado, a su número dos en la cárcel y al sustituto de su número dos en la cárcel y a todo el clan del Peugeot investigado por corrupción, y nadie se cree que él no tenga ninguna responsabilidad en esas corrupciones".

Para Abascal, el jefe del Ejecutivo central "está utilizando nuestro dinero y todos los medios que le da el Estado para intentar sacar la cabeza en la arena internacional y que no se hable de aquello que a todos nos asquea y de aquello que impide a Sánchez caminar por la calle".

"Siendo el Gobierno que venía a combatir la corrupción con aquella moción de censura presentada por Ábalos y a defender el feminismo, ha acabado multiplicando las violaciones de mujeres y condenándonos a un espectáculo absolutamente asqueroso de corrupción en todos los órdenes, hasta el punto de provocar una corrupción que mata a compatriotas, como ha ocurrido con la red ferroviaria".

La realidad es que "Sánchez no es ningún personaje internacional, es un pobre diablo del que ya se ríen muchos, es un enemigo del pueblo español", ha proclamado Santiago Abascal, en cuya opinión el anuncio de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años es para que "los chavales no puedan seguir haciéndole peinetas en Tik Tok: Lo que Sánchez planea no es proteger a los menores, es la censura en las redes" en materias como la corrupción o la "invasión migratoria".

BONO CULTURAL Y DEPORTIVO

Santiago Abascal ha rechazado la propuesta de la candidata del PSOE, Pilar Alegría, de crear un bono cultural y deportivo para jóvenes, advirtiendo de que "los chavales tienen dignidad y decencia y ningún Gobierno les compra con unas migajas robadas a sus padres con impuestos injustos".

Ha aludido a los autónomos que no pueden pagar los impuestos y "gente que no llega a final de mes", mientras Sánchez afirma que está mejorando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos "y luego nos vienen con regalitos y dádivas para comprar el voto de la gente miserablemente como si viviéramos en Venezuela, que es realmente a donde nos quieren llevar".

POLÍTICAS DE PP Y PSOE

El presidente de Vox ha indicado que PP y PSOE "han compartido las mismas políticas en Bruselas" y que "todas las políticas que nos dañan son aprobadas en Bruselas", aunque después el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, diga que no tiene competencias, mientras que el PP ha alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana.

Ha dicho que el PP Aragón ha adelantado las elecciones autonómicas para "deshacerse" de Vox pero "los aragoneses van a hablar este domingo y van a decir que quieren mucho más Vox" y los populares "han empezado como en Extremadura, con la guerra sucia contra Vox".

El presidente de Vox ha denunciado "la corrupción" de PP, PSOE y Teruel Existe, "que vendió a los turolenses ante Sánchez y Sánchez no cumplió absolutamente nada, y nunca nadie pidió cuentas ni a Sánchez ni a Guitarte; eso sí, Guitarte ya anda negociando con el PP, parece que para defender los intereses familiares, así que espero que los turolenses se enteren de que Teruel sigue sin existir por culpa de gente como Guitarte".

"Vamos a denunciar la traición de ambos a los intereses de España y vamos a prometer un cambio de rumbo. Nosotros queremos hacer muchas cosas para las que haría falta una mayoría absoluta, sin embargo, probablemente vamos a tener que pactar con otros, no vamos a poder hacerlo solos".

"Queremos la defensa de la unidad nacional frente a un país que ha sido dominado por los separatistas y que ha castigado a regiones leales como Aragón, que es una región histórica", ha continuado Abascal, aseverando que "regiones como Aragón son postergadas por grupitos mafiosos separatistas a los que el bipartidismo les ha dado el poder y las infraestructuras durante 40 años y queremos que eso termine; queremos la defensa la defensa de la unidad nacional, una nación de ciudadanos libres y de ciudadanos iguales en todo el territorio nacional, sin privilegios por regiones, eso que es de derechas o de izquierdas. Eso es sentido común".

"Queremos que nuestras fronteras estén vigiladas, que nadie pueda asaltarlas y que los defensores de nuestras fronteras, los que guardan el muro, estén reconocidos públicamente y tengan los medios jurídicos y los medios materiales para poder defender nuestras fronteras y para poder defender su integridad física, y queremos que el que llama a la puerta de nuestra casa y pretende entrar en ella sin permiso sea repelido y expulsado, y que los ocupas no campen a sus anchas y que sean inmediatamente expulsados, y queremos que el fruto del esfuerzo de la gente esté en el bolsillo de la gente".

También, "que los impuestos que haya que pagar sean los justos y necesarios, es decir, los mínimos para pagar lo esencial, que es la sanidad, que es la educación, que son las infraestructuras para que la gente pueda montarse en un tren y saber no sólo que va a llegar a destino, sino que puede ir a una velocidad decente". Ha rechazado el proyecto del Clúster del Maestrazgo.



