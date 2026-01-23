Abascal (Vox) asegura que "no hay nadie al mando de las instituciones", que han "colapsado"

El presidente de Vox, Santiago Abascal. - VOX.

LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes, en su visita a La Puebla de Alfindén (Zaragoza), que "no hay nadie al mando de las instituciones" españolas y que "el colapso de la mafia ha acabado convirtiéndose en el colapso de las instituciones del Estado".

"La semana comenzó con la muerte de 45 españoles víctimas de la corrupción y de la mafia y ha terminado con la destrucción total de la confianza en la red ferroviaria y en las instituciones del Estado. No podemos estar peor", ha aseverado Abascal.

"¿Quién está al mando? ¿dónde está Sánchez? Porque Sánchez hablaba todos los lunes para hacer anuncios. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está Sánchez que habla sin límite de tiempo en el Congreso para no decir nada? ¿Dónde está Sánchez que todos los viernes nos cuenta lo que lee, la música que le gusta o los paseos que se da por la nieve?".

Ha expuesto que "Sánchez se ha ido a Bruselas a no decir nada, cuando no tenía ni que poder salir de España, cuando lo que tenía que hacer es entregar el pasaporte de su mujer al juez, como se les está exigiendo, y ponerse a disposición judicial y asumir responsabilidades".

MERCOSUR

A su juicio, Sánchez se va a Bruselas "porque no puede decir nada en ninguna calle de España, no puede salir a la calle, y allí tiene el apoyo del PP de Von der Leyen y juntos van a impulsar Mercosur".

"En un momento en el que la red ferroviaria colapsa, en el que se degradan todos los servicios públicos, la atención hospitalaria, en un momento en el que falla todo, incluso en el que se producen apagones, resulta que quieren dar una nueva vuelta de tuerca a la prosperidad de los españoles atacando al campo, pidiendo el certificado de defunción de la agricultura y de la ganadería en España".

Ha recordado que este viernes las organizaciones agrarias han realizado una concentración de tractores en Zaragoza contra Mercosur y se ha quejado de que "el PP lo firma allí y luego aquí hace como que no", añadiendo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "miente" porque sabe que con el Pacto Verde y Mercosur llegan "la competencia desleal y el fin de las explotaciones agrícolas y ganaderas".

"Eso es lo que ha venido de Bruselas, donde juntos han traído la inmigración masiva, la ruina para la industria y para el campo y juntos traen políticas contra la libertad y en favor de ideologías liberticidas como la de género".

Además, "las políticas del fanatismo verde y del fanatismo climático también matan" porque "impiden la construcción de infraestructuras hidráulicas, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y matan, por supuesto, la capacidad de las familias que viven del campo de salir adelante".

Se ha dirigido a los agricultores movilizados para asegurar que Vox no les va a "traicionar" y ha rechazado de nuevo el Pacto Verde y el acuerdo de Mercosur.

También ha dicho que "no se puede soplar y sorber, no puede ser, y eso es lo que hace el PP desde hace mucho tiempo en todas las políticas", como en la política hidráulica, donde "aquí dice una cosa y dice otra en Murcia" y "ahora lo hacen con Mercosur".

CAMBIAR DE RUMBO

A su juicio "esto tiene que cambiar de rumbo, no pueden seguir juntos, porque si Sánchez, si una mafia ha llegado tan lejos en España, si un presidente del gobierno que llegó al poder con una moción de censura que decía que quería combatir la corrupción, tiene a todo su entorno personal imputado o en prisión, ¿cómo es que nadie asume responsabilidades? ¿Por qué ha llegado tan lejos?".

"Ha llegado tan lejos porque en Bruselas, en Ceuta y en demasiados pactos en Madrid, el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo, porque le han dado oxígeno aquellos que tenían que hacerle oposición" y Vox está "para todo lo contrario".

COMPARECENCIA

En alusión a la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, Abascal ha dicho que "el PP no puede decir que el Gobierno es una mafia y después comparecer con la mafia".

"El Partido Popular no puede comparecer conjuntamente con este Gobierno cuando además no tenía ni siquiera ninguna competencia en la red ferroviaria en estos momentos" y, además, "no puede seguir dando balones de oxígeno al Gobierno, no se puede prestar a estas comparecencias".

Ha comparado esta comparecencia con la crisis de la DANA de Valencia, indicando que "ese fue el gran error del Partido Popular, comparecer con Sánchez al día siguiente mientras Sánchez se negaba a enviar la ayuda nacional y rechazaba la ayuda internacional".

"Allí compareció el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en ese momento con el señor Sánchez y se dio cuenta de que podía echarle la culpa, y aquí lo mismo: Esas comparecencias sólo sirven para que Sánchez se vuelva a ir de rositas".

"Con el consejero de Renfe Mercancías Koldo, en prisión, con la presidenta de Adif imputada. ¿Y qué respuesta dan los políticos? Vamos a hacer unos días de luto, un funeral de Estado", ha señalado, respondiendo que "la gente quiere despedir a sus familiares sin ver a los políticos por medio, lo que quiere de los políticos es que demos respuestas, que busquemos a los responsables y les pongamos a disposición de la justicia, y que se sepa toda la verdad, hasta el último detalle de qué es exactamente lo que ha ocurrido". Ha continuado afirmando que "eso es lo que la gente nos está pidiendo, no que los políticos nos callemos".

Abascal se ha preguntado para qué sirve el luto en Aragón, considerando que es "para que la señora Pilar Alegría no dé explicaciones de por qué su Ministerio ha entregado importantísimas cantidades de dinero a su propio cuñado", frente a lo que ha dicho que "el luto no puede servir para que los corruptos se vayan de rositas".

El líder de Vox ha considerado que "la corrupción mata", en alusión a "cuando hay mordidas en contratas que se tienen que encargar del mantenimiento de la red ferroviaria, cuando hay gente que se corrompe en esas empresas que reciben contratas, cuando algunos quieren colocar a sus amigas, por decirlo suavemente, en Adif o en esas contratas, se está desviando el dinero público".

El dinero "llega de los fondos europeos fundamentalmente a Renfe y a Adif y se está desviando para motivos particulares y, por lo tanto, la corrupción mata".

PROSPERIDAD

Ha prometido que "España va a volver a ser próspera, va a apostar por todas sus fuentes de energía, desde la nuclear a las renovables, pasando por la energía térmica y las hidráulicas, va a hacer infraestructuras hidrológicas para interconectar las cuencas, para que haya más regadío, para que haya más energía".

También "España va a dar libertad a la gente, a las familias y España va a dar seguridad en las calles y va a acabar con la inmigración masiva", de forma que "vamos a hacer exactamente lo contrario de todo lo que se ha hecho durante 40 años de bipartidismo".

Vox llega a esta campaña "con la conciencia tranquila y con todas las expectativas", también "con toda la humildad" porque han sufrido "muchas zancadillas".

"Cuando ese mensaje --de Vox-- llegue de manera nítida muchos españoles van a darse cuenta de que lo que estamos defendiendo es el sentido común, la seguridad en las calles, la defensa de nuestras fronteras, la prosperidad de nuestro pueblo, que la gente pueda acceder a una vivienda".

Abascal ha detectado "un deseo de cambio que no es una cosa artificial de una movilización en una plaza de Madrid", sino que es "algo distinto, que está en todos los pueblos de España, en el campo, en la ciudad, en las factorías, en las universidades, ese cambio que va a llegar".

"Cuanto más se resistan, peor, porque van a tener más responsabilidades y nosotros vamos a hacer que paguen esas responsabilidades".