Abascal (Vox) rechaza la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Las tiranías desprecian a su propio pueblo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal. - VOX.

VILLARLUENGO (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este miércoles la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes ilegales, anunciada por el Gobierno de España: "Las tiranías desprecian a su propio pueblo", ha afirmado.

En un encuentro con medios de comunicación al que ha llegado tarde por la nieve, Santiago Abascal ha afirmado que "no se puede regularizar al que ha entrado ilegalmente en nuestro país, pero ya sabemos lo que quiere Sánchez: Estos días hemos conocido la noticia de que medio millón de personas iban a dejar de votar al Partido Socialista para votar, entre otros, a Vox, y quieren sustituirlas; primero los regularizan, después les dan las ayudas sociales y dentro de un tiempo les dan la nacionalidad con mucha facilidad". "Ya se ha concedido un millón de nacionalizaciones y sabemos que --Sánchez-- quiere otro millón antes de que se pueda votar", ha asegurado.

"Hay muchos españoles patriotas que están aguantando lo que la administración está haciendo con el dinero de los impuestos, que es recolocar por toda España en alojamientos rurales, a veces lujosos, a los que no pueden acceder los españoles, a los inmigrantes que han llegado ilegalmente. Eso hace el Gobierno", ha lamentado.

Del mismo modo, Abascal ha considerado la regularización "extraordinariamente grave", argumentando "las consecuencias que traen para los servicios públicos y sanitarios y a la inseguridad en las calles".

Ha expresado su sorpresa por que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "cuando ha sido preguntado por este asunto de la regularización de medio millón de personas que han entrado ilegalmente a España, no ha hablado de esos problemas que se van a ocasionar y lo único que ha dicho es que esta es una medida que beneficia a Vox".

Azcón "no dice nada de las consecuencias de las políticas criminales de Sánchez que parece que no le preocupan pero sin embargo están aterrorizados con que beneficia a Vox, con que Vox tenga más fuerza y Vox les haga cambiar las políticas que Partido Popular y Partido Socialista han pactado conjuntamente en todas partes", ha dicho Abascal, recordando que "el PP votó a favor de tramitar la regularización de medio millón de personas hace un año en el Congreso de los Diputados".

"El Partido Popular también votó a favor de Mercosur y ahora nos quieren hacer creer que están en contra. Yo creo que ese es el problema de España y así seguimos, entre un gobierno que es una mafia criminal y un Partido Popular que es una estafa y que miente a los españoles, y así seguiremos también nosotros y así seguiré yo recorriendo toda España, pueblos y ciudades, para denunciar esa política y para decir que otro camino es posible", ha agregado.

SUPUESTAS AGRESIONES EN CENTROS DE MENORES

El presidente de Vox ha aludido a las recientes denuncias de trabajadores de centros de menores de Zaragoza por agresiones físicas y verbales, "un problema aterrador que está ocurriendo en toda España, en los centros de acogida de inmigrantes o de supuestos jóvenes que no son jóvenes".

"Hay todo tipo de problemas y de agresiones contra los propios trabajadores y contra los vecinos de los barrios y es algo a lo que hay que decir basta, pero los políticos no van a decir basta", sino que "están diciendo que vengan más" y "la regularización de medio millón de personas más va a multiplicar esos problemas, no sólo por los que están, sino por los que van a venir como consecuencia del efecto llamada, una situación verdaderamente dramática".

"¿De qué me habla la gente? De la inseguridad en las calles, de los autónomos que no llegan a final de las explotaciones agrarias, de la gente que ve que ya no puede salir adelante viviendo en una zona rural, y de muchos otros problemas, que son los problemas del día a día, que son los problemas del comer y de la vida que la gente quiere llevar adelante", ha cuestionado.

"Me hablan de los problemas de la vivienda, pero nunca nadie pregunta por los asuntos que están entre las primeras noticias de los medios de comunicación y eso nos tiene que llevar a una reflexión conjunta a políticos y, sobre todo, a los dueños de los medios de comunicación, porque estamos, sobre todo algunos, muy de espaldas a los intereses y a las preocupaciones reales de los españoles", ha añadido.

"AGENDA CRIMINAL"

Abascal ha señalado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en hacer avanzar su agenda criminal", indicando que el Consejo de Ministros ha aprobado una indemnización de 20 millones de euros para los familiares y las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), pero "no son los españoles los que deberían pagar estas indemnizaciones, deberían pagarlas de su propio bolsillo Sánchez, Ábalos y Puente, aquellos que son responsables directos de este accidente como consecuencia de no haber mantenido las infraestructuras ferroviarias y de haber gastado en otras cosas, algunas de ellas totalmente indecentes".

"Ayer mismo también, en ese Consejo de Ministros, el Gobierno anunciaba 270 millones de gastos en propaganda del Gobierno, en publicidad institucional del propio Gobierno, como las tiranías, que acaban gastando mucho más siempre en publicidad propia", ha criticado.

Esta medida tendrá "consecuencias muy graves, la primera que ya hay millones de personas en toda África intentando comprar el billete de las mafias".

PENSIONES

Tras rechazar en el Pleno del Congreso de los Diputados el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, Abascal ha dicho que "lo peor que le puede pasar a un país es padecer un gobierno de delincuentes, mafiosos y tramposos" porque "hay que ser muy delincuente y muy malnacido" para incluir en el mismo decreto "la defensa de los 'okupas' y la revalorización de las pensiones".

"Nosotros queremos leyes y medidas que beneficien a los pensionistas, que beneficien también la subida de salarios, que signifiquen también las rebajas fiscales y el fin del gasto político brutal que hay en España".

Abascal ha aseverado: "Vamos a llegar nosotros al Gobierno antes de que Sánchez pueda seguir cometiendo más tropelías", añadiendo que "le queda muy poco tiempo al frente del poder y todas esas medidas en favor del conjunto de los españoles, pensionistas, trabajadores, jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, llegarán".

INDULTO AL EX FISCAL GENERAL

Sobre la tramitación de la petición del indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha opinado que "la mafia se indulta a sí misma, pero estamos curados de espanto" porque "este Gobierno ha indultado a la mafia golpista del separatismo catalán condenada por el Tribunal Supremo".

"Para este Gobierno la ley no cuenta, lo único que cuenta para este Gobierno es comprar, con dinero de los españoles y comprando escaños, la permanencia de Sánchez un minuto más en el poder. Siempre se trata de lo mismo".

También ha dicho que "Pedro Sánchez no puede ir al Maestrazgo, no puede ir a Zaragoza y caminar por la calle, no puede caminar por la calle en Madrid y por eso solo está en el búnker de La Moncloa y de vez en cuando en el búnker de Bruselas, bien protegido y en los foros internacionales donde tiene que hablar".

"En cuanto los españoles tengan la oportunidad de votar, este Gobierno será una pesadilla, pero una pesadilla que no vamos a dejar que se marche sin responsabilidades: Algunos tenemos intención de que asuman sus responsabilidades en los banquillos de los tribunales".

Sobre la renuncia al escaño del Congreso por parte del ex ministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva, Abascal ha tildado de "razonable" que una persona que está en prisión preventiva no pueda seguir siendo diputado, añadiendo que fue Ábalos, precisamente, quien tuvo el encargo de defender la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy".