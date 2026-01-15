Abascal (Vox) reitera sus críticas a Alegría (PSOE) y pregunta "cuál es su función en las listas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Sos del Rey Católico. - VOX.

SOS DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este jueves, en Sos del Rey Católico (Zaragoza), sus críticas a la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, y ha preguntado "cuál es su función en las listas" electorales. Abascal ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón.

En declaraciones a los medios de comunicación, Abascal ha afirmado: "No la estoy siguiendo mucho, lo único que he escuchado es que está muy ofendida por mis palabras y me ha llamado machista; le he llamado mujer objeto, mujer florero, y se ha ofendido, ha dicho que esto es machismo, no voy a hacer más calificativos".

"¿Cómo hay que llamar a una mujer que al día siguiente de ser cesado Salazar estaba comiendo con él? ¿Cómo hay que llamar a una mujer que ha estado callando ante las violaciones en las calles? ¿Cómo hay que llamar a una mujer que forma parte de un gobierno que ha visto como se multiplican las violaciones de mujeres por tres en España?", ha preguntado Abascal. "¿Cuál es su función? No lo califico yo, que lo califique la gente", ha añadido.

También ha dicho que "el Partido Socialista lo que desea es promover la violencia contra Vox porque, de hecho, en Aragón han indultado la violencia que se produce contra nosotros, el Consejo de Ministros firmó el indulto de aquellos que habían apedreado un acto de Vox".

"Nos esperamos cualquier cosa, pero la verdad es que no va a hacer que cambiemos nuestra posición, y estamos convencidos de que ellos mismos se retratarán y de que tendremos un gran respaldo" ciudadano.

REUNIÓN EN LA MONCLOA

En otro orden de cosas, Abascal ha aludido de nuevo a la reunión que el lunes próximo mantendrán el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en La Moncloa.

"Sánchez lo hace todo en clave electoral y para la permanencia en el poder, pero quizá eso es lo menos grave de todo lo que hace Pedro Sánchez" ya que "ha sido capaz de absolutamente cualquier cosa, de engañar a los electores, especialmente a los socialistas, sobre sus pactos y la ley de amnistía, y es capaz de tomar todo tipo de decisiones, en Bruselas y en España, que arruinan los intereses de España, y de aliarnos internacionalmente con lo peor de cada casa".

Ahora les vemos que no dejan de hablar de Groenlandia desde hace 15 días, del Sáhara no hablan porque la soberanía del Sáhara se la han entregado a Marruecos, y han callado sobre la masacre de los ayatolás iraníes contra su propio pueblo porque simpatizan con ellos, con los ayatolás, porque el aplauso les llega de los talibanes y de Hamas".

Ha asegurado que "al frente de la Presidencia del Gobierno hay un personaje que la utiliza como una mafia de la corrupción y de la traición a los intereses de España, y al otro lado tenemos al señor Feijóo, que dice que hay que respetar a la Presidencia del Gobierno".

"Lo cierto es que la foto que vamos a ver dentro de muy pocos días va a ser probablemente la de la Policía Judicial llamando a las puertas del Palacio de la Moncloa para exigir a la familia Sánchez los pasaportes que está pidiendo el juez Peinado y que se niegan a entregar" y "ellos allí están, encerrados en el búnker, gritando Groenlandia, gritando Julio Iglesias, y el señor Feijóo el lunes se va al búnker a visitar a Pedro Sánchez, no sabemos para qué, para decirle que resista, que ya llegan las tropas de la señora Von der Leyen".

BIPARTIDISMO

"Tenemos claro en qué consiste la política del Partido Popular y en qué consiste lo que nosotros denominamos la estafa del bipartidismo: Un país podría tener dos partidos y el bipartidismo podría funcionar, si piensan distinto y si una vez gobierna uno y otra vez gobierna otro", pero "el problema es que aquí piensan lo mismo, tienen las mismas políticas sobre inmigración, las mismas políticas verdes para el campo y para la agricultura, las mismas políticas de género, incluso las mismas políticas fiscales; lo hemos visto cuando el Partido Popular llegó al poder con mayoría absoluta".

"Por lo tanto, esta reunión, aunque a nosotros nos parezca escandalosa, es muy clarificadora para muchos españoles e imagino que muy decepcionante para los votantes del Partido Popular, teniendo en cuenta que estamos denunciando, lo hacemos nosotros y de vez en cuando también el señor Feijóo, que hay una mafia en el Gobierno. Pues si hay una mafia en el gobierno, ¿por qué usted se va a reunir con la mafia?"

Abascal ha sido claro: "Yo no puedo respetar a la Presidencia del Gobierno mientras esté encabezada por Pedro Sánchez y, por supuesto, esto dificulta la relación con el Partido Popular", porque Vox desconfía del PP "aún más" y tiene "muchas más prevenciones" ante un hipotético acuerdo con el PP: "Con el Partido Popular existe ese problema, que pactan cosas con nosotros y después hacen todo lo posible para no cumplirlas".

"Esa es la imagen que resume la política nacional y que lo explica todo, pero no sólo la política nacional, sino también la política en Aragón, porque Azcón ha convocado unas elecciones en Aragón para hablarnos de gestión y de gobierno fuerte", lo que "son palabras vacías".

GESTIÓN EN ARAGÓN

Santiago Abascal ha comentado que el PP Aragón ha elaborado un argumentario en el que "solo hablan de gestión y de Gobierno fuerte, de que ellos saben gestionar y Vox, por lo visto, no sabe gestionar, pero no dicen qué es exactamente lo que quieren gestionar y hablan de esa manera precisamente porque la voluntad que tienen en estas elecciones es ocultar que lo que quieren gestionar son las políticas que hace tanto tiempo han pactado entre populares y socialistas, en Bruselas, en España y en Aragón".

Se ha referido así a "las políticas de la ruina, de la inmigración masiva, del fanatismo verde, que arruinan la industria y el campo" y "mientras tanto nosotros vamos a seguir hablando de los problemas reales".