Abengochea (IU): "Ahora mismo cualquier frente común es imprescindible" en las Cortes de Aragón

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón y diputada electa a Cortes de Aragón por IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha afirmado este viernes que "ahora mismo cualquier frente común es imprescindible" en las Cortes de Aragón de cara a la próxima legislatura.

Abengochea ha indicado a Europa Press que la Agrupación Parlamentaria de IU --con un escaño-- va a "confrontar todos y cada uno de los puntos del discurso de Vox, que va a tener un peso preocupante para la ciudadanía aragonesa, también las políticas del PP" que ha gobernado "como si estuviera con Vox", en alusión a los "alegatos contra la inmigración" y también "negándose a cumplir la normativa estatal". La oposición de Abengochea será "rotunda".

En los próximos días "tendremos que hablar de lo que pasa" con los restantes partidos de izquierda con representación en las Cortes, "del avance de la extrema derecha tan evidente, que nos tiene que preocupar a todas". Ahora se encuentran "en clave de análisis" y "reconfigurando" su propio espacio.

"Ahora mismo esperamos que nos volvamos a centrar en la Comunidad Autónoma", aunque continúa "la ola de política estatal que lo impregna todo", ha continuado la diputada de IU

AVANCE "PREOCUPANTE" DE VOX

La campaña electoral de Aragón "ha sido inédita" al no coincidir con las elecciones municipales y también se ha puesto mucho el foco en "la dinámica estatal", aunque IU hubiera preferido "no tenerlo tanto".

"Vemos un avance muy preocupante de la extrema derecha y el PP se ha entregado a eso", ha continuado Abengochea, quien ha advertido este 8F "cómo hay un voto más emocional y menos racional", añadiendo que CHA "ha sabido canalizar" el "desencanto" de la ciudadanía hacia el PSOE, "lastrado por la política nacional de acoso y derribo", también por "los casos de corrupción y machismo".

A la espera de que el próximo 28 de febrero se reúna la Ejecutiva de IU Aragón, ha dicho que esperaba cosechar "un mejor resultado" porque ha realizado "una campaña muy sólida", pero los partidos de izquierda han resistido "unos mejor que otros" en un contexto de "bajada de votos y auge de lo ultra".

"Si alguien ha trabajado por la unidad de la izquierda en estas elecciones hemos sido nosotras y nos ha penalizado", ha expresado, lamentando que CHA "no quiso desde el inicio", a lo que se suma "el veto estatal" de Podemos: "Más no hemos podido hacer".