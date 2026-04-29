Abengochea (IU) denuncia el "pacto de la vergüenza" PP-Vox, que "agrava la desigualdad"

La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, en sede parlamentaria. - EUROPA PRESS-RAMÓN COMET

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha cargado con dureza contra el acuerdo de investidura de Jorge Azcón durante el pleno celebrado este miércoles en las Cortes de Aragón, denunciando que el nuevo Gobierno nace "de la irresponsabilidad política" y supone "un grave retroceso democrático y social" para la comunidad autónoma. Ha criticado "el pacto de la vergüenza" PP-Vox, que "agrava la desigualdad".

Durante su intervención, la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria ha señalado que el pacto alcanzado por el Partido Popular con Vox "no responde al interés general de Aragón, sino a intereses partidistas marcados desde Madrid", y ha advertido de que abre un escenario de involución democrática.

"O se está del lado de la democracia, o del lado del fascismo. Y usted ha elegido bando", ha reprochado Abengochea a Azcón.

Asimismo, la portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón ha afeado el "giro reaccionario" del nuevo Ejecutivo y ha acusado al candidato a la Presidencia del Ejecutivo, Jorge Azcón, de disfrazar de normalidad "un pacto que supone un ataque frontal a los derechos humanos".

Izquierda Unida ha rechazado de forma rotunda la introducción de criterios discriminatorios en el acceso a servicios públicos, señalando que la prioridad nacional "atenta contra la igualdad como principio constitucional y es una loa al racismo y al clasismo más rancio".

SERVICIOS PÚBLICOS

Abengochea ha advertido de que este pacto "no solo no soluciona los problemas reales de la ciudadanía aragonesa, sino que los agrava", llamando la atención especialmente sobre el impacto en ámbitos como la vivienda, la sanidad, la educación o los derechos sociales. Respecto a la vivienda, ha acusado de "excluir de las viviendas públicas protegidas y de alquiler social a las personas que más las necesitan, a la población más vulnerable y desprotegida".

En materia sanitaria, la diputada de IU ha advertido del aumento de las listas de espera y de la falta de refuerzo en atención primaria, mientras que en educación ha denunciado la apuesta por conciertos educativos innecesarios frente al deterioro de la escuela pública.

Igualmente, Marta Abengochea ha subrayado la ausencia de medidas reales para combatir la desigualdad y la pobreza, advirtiendo de que Aragón mantiene "niveles preocupantes de exclusión social que afectan de manera desproporcionada a los hogares monomarentales y a la población infantil".

Por otra parte, se ha mostrado especialmente crítica con la política fiscal planteada en el acuerdo entre PP y VOX, que ha calificado de "irresponsable e inasumible" por fomentar la privatización de servicios públicos y suponer una merma de ingresos públicos que comprometerá la financiación futura de los servicios esenciales.

Y ha hecho hincapié en los efectos que tendrá en el medio rural, "donde el ataque a la educación y a la sanidad y su privatización se ceba con un territorio que necesita de lo público como motor de igualdad de oportunidades".

Desde Izquierda Unida han reivindicado el papel de los movimientos sociales, sindicales y ciudadanos que en los últimos meses han protagonizado movilizaciones en defensa de la sanidad, la educación y los derechos sociales, y han asegurado que el rechazo al pacto no se limitará al ámbito institucional, sino que se trasladará también a la calle: "Vamos a inundar las calles en contra de sus políticas neoliberales y de sus discursos racistas y retrógrados", ha afirmado Abengochea.