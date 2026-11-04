Abengochea (IU) dice que los presupuestos de 2027 "son el resultado de una mayor financiación estatal"

La diputada de IU Aragón, Marta Abengochea. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de IU Aragón, Marta Abengochea, ha afirmado este miércoles que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 "son el resultado de una mayor financiación estatal más que un milagro de gestión". El Gobierno de Aragón ha presentado el proyecto de ley de presupuestos para el año próximo, que se eleva a 9.594,7 millones de euros, con un crecimiento del 12,3% respecto a los últimos presupuestos aprobados, los de 2024.

"PP y Vox venden estos presupuestos como un éxito propio, pero la realidad es mucho menos triunfalista. Aragón tiene más dinero porque recibe más recursos del Estado provenientes del sistema de financiación autonómica".

"De hecho, Aragón es hoy un 4% más dependiente de los ingresos que llegan del Estado". Según ha indicado Abengochea, "el incremento hay que medirlo en términos relativos, ya que hay que tener en cuenta el incremento del coste de la vida, el gasto de personal y suministros que hacen falta para la prestación de los servicios públicos ha subido y con más recursos se hace lo mismo".

Para Izquierda Unida lo importante no es cuánto crece el presupuesto, sino qué modelo de comunidad autónoma construye y quién se beneficia realmente de las decisiones políticas que contiene.

"El presidente Azcón pretende presentar estas cuentas como las más sociales de la historia porque destinan una parte importante de los nuevos recursos a Sanidad, Educación y Bienestar Social. Pero lo cierto es que resulta difícil defender los servicios públicos mientras se sigue reduciendo la capacidad recaudatoria de Aragón mediante nuevas rebajas fiscales", ha señalado Abengochea.

La formación política y social considera contradictorio que el Ejecutivo mantenga su estrategia de reducción de impuestos al tiempo que presume de reforzar los servicios públicos.

El proyecto de ley incorpora una nueva rebaja del IRPF para rentas de hasta 52.500 euros y amplía bonificaciones fiscales, incluida la bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones, medidas que, para la diputada, "benefician más a las rentas más altas que a las bajas y restan capacidad financiera a la comunidad para afrontar los retos presentes y futuros".

GARANTIZAR DERECHOS

"El verdadero debate no es si el presupuesto alcanza una cifra récord, sino si sirve para garantizar derechos. Aragón necesita fortalecer el sector público, avanzar hacia una fiscalidad más justa y poner los recursos de la comunidad al servicio de la mayoría social, no seguir profundizando en un modelo que beneficia más a quienes más tienen", ha aseverado.

En cuanto a la intervención del vicepresidente del Ejecutivo, Alejandro Nolasco, en la presentación de las cuentas para 2027, Izquierda Unida cree que la llamada prioridad nacional que plantea Vox en los presupuestos aragoneses "no busca resolver los problemas de la ciudadanía, sino dividirla".

"Los recursos públicos deben destinarse a quien los necesita, viva donde viva y haya nacido donde haya nacido. Lo que deteriora los servicios públicos no es la presencia de personas migrantes, sino años de infrafinanciación, recortes y privatizaciones", ha denunciado.

Abengochea ha concluido asegurando que Izquierda Unida analizará en detalle el proyecto remitido hoy a las Cortes, pero ha advertido de que su análisis se realizará "desde criterios de justicia social, defensa de lo público y redistribución de la riqueza, y no desde los titulares propagandísticos que acompañan cada presentación que hace el Gobierno de Azcón".