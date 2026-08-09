Abengochea (IU) indica que la muerte del exsecretario general de UAGA y su esposa "es un golpe terrible"

Archivo - Marta Abengochea , coordinadora general de IU Aragón. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha señalado, en relación a la muerte del exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su esposa, que "estamos totalmente consternados en Izquierda Unida de Aragón, ha sido un golpe terrible". Los dos han sido encontrados muertos, con signos de violencia, en su domicilio de Tauste (Zaragoza).

Abengochea ha trasladado que "queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados y a todas las personas que tuvieron el lujo, el orgullo y el privilegio de compartir con ellos un trozo de este camino vital y de un camino de profundo compromiso con la humanidad, que es el que tuvieron Javier y Esther, con la lucha campesina, con la lucha por los derechos de la clase trabajadora, el enorme trabajo que hicieron en UAGA, y como digo, es un golpe muy hondo para nuestra organización".