Abengochea (IU): "Nosotras defendemos políticas nítidamente de izquierdas y eso nos diferencia de otras opciones"

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea. - RAMON COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de IU-Movimiento Sumar a las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, Marta Abengochea, ha reivindicado su propuesta como "rotundamente diferente" con respecto a otras fuerzas de su espectro político: "Nosotras siempre defendemos políticas nítidamente de izquierdas y eso nos diferencia de otras opciones claramente".

En una entrevista con Europa Press, Abengochea ha admitido que van "un poco contracorriente", pero ha insistido en que Aragón necesita "una propuesta alternativa" para hacer frente a la actual "crisis ecosocial" y a que "ya está aquí el fascismo, ya está aquí la privatización salvaje".

Así, ha avanzado que IU va a ser "referencia" y "guía" en la izquierda, y que son "garantía de trayectoria histórica confiable". "Somos predecibles, sabemos que vamos a defender los derechos y que vamos a estar cada momento en la trinchera en la que mejor entendamos que es posible mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la mayoría social", ha apuntado.

De hecho, ha opinado que la actual "inercia global hacia la derechización y los postulados autoritarios" se debe a "no haber abordado de manera real la mejora de las condiciones de vida de la gente" y a "no haber aplicado políticas nítidas de izquierdas", lo que ha llevado a la ciudadanía a "la frustración" y al "hastío". "La gente joven no es que vea un futuro negro, es que no ve futuro", ha alertado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización a que la gente "vote por la opción progresista con la que se sienta más representada" y, por encima de todo, "que salga a votar, porque ahora mismo cada voto cuenta" y significa "un 'profe' más en el cole, un centro de salud abierto más y un ladrillo de contención del fascismo".

LA FALLIDA CONFLUENCIA DE LA IZQUIERDA

La precampaña estuvo marcada por el fracaso en las negociaciones para conformar una lista única a la izquierda del PSOE, que Abengochea ha remarcado que querían "con todas las fuerzas", pese a que, al contrario que en Extremadura, habría sido "algo inédito" en Aragón.

"Allí tenían un trabajo conjunto muy sostenido durante siete años. Aun así, llegaron a un acuerdo en el que hubo que plantarse ante las decisiones federales que tensionaban y aquí ha pasado un poco lo mismo", ha explicado, lamentando que, en Aragón, ha imperado la "dinámica estatal", de la que ha excluido a su formación porque es "autónoma" y no se somete "a ningún tipo de orden" de Madrid. Ha reconocido también "diferencias ideológicas" entre IU, Podemos o CHA, y que "es lícito que cada uno quiera llevar su camino".

Ha considerado que la izquierda lleva "10 años de intentos, de confluencias, de uniones" y, sin embargo, ha ido cada vez "casi a más fragmentación", y ha apostado por que ese proceso se lleve a cabo sobre "principios democráticos, de transparencia y en base a programa" y no sobre "políticas de hegemonía o de aniquilación que no favorecen esa reconfiguración del espacio".

Esa "reconfiguración", ha subrayado, no debe producirse bajo las siglas de Sumar porque "no puede tener el mismo nombre el todo que la parte" ya que "se confunde" bajo ese nombre el partido político y el conjunto del espacio, lo que resta visibilidad a las diferentes formaciones que lo integran.

DESMANTELAMIENTO DE SERVICIOS Y "EXPOLIO"

En cuanto al contexto aragonés actual, la candidata de IU ha sostenido que lleva "dos años de agravamiento de las políticas neoliberales, que son hoja de ruta no sólo de las derechas, también de la socialdemocracia y del cuatripartito anterior (PSOE-Podemos-CHA-PAR). Unas políticas, ha asegurado, que son "deliberadas para desmantelar los servicios públicos y ahora también para expoliar el territorio en beneficio de multinacionales, de fondos de inversión y del oligopolio energético".

Un ejemplo de ello es la proliferación de los centros de datos, en una situación que ha calificado de "desgobierno" ya que Azcón se ha dedicado a "ser correa de transmisión de multinacionales y grandes empresas que vienen a buscar energía, suelos y gobiernos baratos", en lugar de "planificar y hacer planes económicos que sean en beneficio de la gente y del territorio".

"Son titulares vacíos y lluvia de millones a futuro que nadie ha visto y que nadie va a ver, lo primero porque semejante cantidad de centros de datos es algo inviable económica y ambientalmente, pero también porque ni siquiera generan el empleo que están diciendo que generan", ha dicho, haciendo referencia a los tres centros de datos anunciados por el 'cuatripartito' de Lambán, que apuntaban a la generación de 1.600 puestos de trabajo "y no llegan a cien".

"No es que estemos en contra ni de las macrorrenovables ni de los centros de datos en sí mismos, sino que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de planificar y de ver dónde está bien implantarlos, dónde vertebra en territorio, dónde no, qué recursos y qué impacto tienen en unos lugares y en otros y, en base a eso, planificar", ha añadido Abengochea, quien ha defendido una moratoria para estos proyectos.

"METER MANO A LA PRIVATIZACIÓN"

Otra de las primeras medidas que tomaría si llegara al Ejecutivo sería "meter mano ya a esa privatización e internalizar todo lo que se ha estado privatizando", comenzando con la paralización de la concertación del Bachillerato.

La principal preocupación de los aragoneses, según la última encuesta del CIS, es la vivienda, con bastante diferencia sobre la sanidad, que ocupa el segundo lugar.

"Tendríamos que estar declarando zonas tensionadas y topando los precios del alquiler", ha defendido la candidata de IU, a la vez que ha reclamado aprobar una ley de vivienda, ampliar el parque público y que esta vivienda esté "blindada de manera permanente" y sea verdaderamente asequible, rechazando los planes de Azcón, que "construyen viviendas o infraviviendas de 35 metros que llaman de alquiler asequible por las que van a cobrar 600, 700, 800 euros".

Ha urgido a no "seguir desviando recursos públicos a los rentistas, a las promotores, a los fondos buitre, a la especulación", y ha emplazado al Gobierno de Sánchez a que sean "valientes" y pongan sobre la mesa la intervención en el mercado para situar la vivienda como un derecho.

En sanidad, Abengochea ha achacado la situación actual a un "colapso" por no cubrir las plazas necesarias, tras lo que "se justifica la externalización" por urgencia, por lo que ha planteado "una buena planificación", sacar las plazas a tiempo y aumentar la inversión.

UN SUELO MÍNIMO DE INGRESOS

Sobre la reforma de la financiación autonómica, ha valorado la "propuesta inicial" de Hacienda, "que no ha hecho nadie" y que "es mejor de lo que teníamos", si bien ha reconocido que sigue habiendo "carencias".

Ha sostenido que el sistema no debe promover la confrontación territorial y debe garantizar "un suelo mínimo de ingresos" que cubran el coste real de los servicios en todas las comunidades. A partir de ahí, ha abogado por atender las particularidades de cada una de ellas, que en el caso de Aragón supondría incluir criterios como la despoblación, la dispersión, el envejecimiento o la orografía, que "curiosamente" han "tumbado" autonomías gobernadas por el PP.

Asimismo, ha exigido que la financiación se destine a la prestación de servicios públicos "y no a privatizarlos" y que se vincule a que no haya 'dumping' fiscal.

Con respecto a los presuntos casos de corrupción que afectan a su socio nacional, el PSOE, ha afirmado que hay "una reticencia" a abordar este problema de manera estructural, ya que plantearon un paquete de 35 medidas para combatirla y "muy poquitas se están implementando".

Abengochea ha señalado que apenas tiene tiempo libre en estos días de campaña, pero acaba de terminar '¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?', un análisis del pensamiento económico desde un enfoque femenino. "Me gusta leer, sobre todo ensayo", ha indicado.



