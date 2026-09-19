Abierta la convocatoria para solicitar las Medallas de los Amantes de Teruel

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TERUEL 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) ha abierto la convocatoria para solicitar las Medallas de los Amantes de Teruel que se entregarán en febrero de 2027. Podrán optar a ellas los matrimonios que durante 2026 hayan celebrado sus Bodas de Platino, Oro, Plata o Bronce, así como las parejas recién casadas incluidas en la categoría ONE.

Las Medallas de los Amantes distinguen a quienes durante 2026 hayan cumplido 75, 50, 25 o 10 años de matrimonio, correspondientes respectivamente a enlaces celebrados en 1951, 1976, 2001 y 2016.

A ellos se suman quienes hayan contraído matrimonio a lo largo de 2026, que podrán recibir la Medalla ONE. Hasta el viernes 11 de diciembre hay de plazo para tramitar la solicitud de estas Medallas, que rememoran una de las más bonitas historias de amor: La de Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Conocida mundialmente, ha hecho de Teruel una ciudad que se asocia a este noble sentimiento.

Además, la próxima edición incorpora como principal novedad la unificación, por primera vez en la historia de estos reconocimientos, de los criterios de otorgamiento y elección de las parejas representativas para todas las categorías. De esta forma, Platino, Oro, Plata, Bronce y ONE compartirán el mismo sistema de representación internacional, autonómica, aragonesa y turolense.

CÓMO SOLICITARLA

Las parejas interesadas dispondrán de tres vías para presentar su solicitud: por correo electrónico en 'citt@citteruel.com'; mediante el formulario habilitado en 'medalladelosamantes.es'; o por correo ordinario dirigido a la presidenta del CITT, en calle Amantes, número 17, 44001 Teruel. En todos los casos será indispensable presentar un escrito de solicitud en el que figuren el nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico de ambos cónyuges, junto con una fotocopia de sus DNI.

También deberán adjuntar una fotocopia del libro de familia o un documento que acredite fehacientemente la fecha del enlace, el certificado de empadronamiento correspondiente al lugar habitual de residencia y el justificante del ingreso como nuevo matrimonio socio del CITT cuando proceda.

EMPRESAS Y ENTIDADES

Por otra parte, está abierta la solicitud por parte de aquellas empresas, entidades o colectivos que también hayan cumplido este 2026 sus 75, 50, 25 o 10 años. Tendrán que seguir el mismo procedimiento que en las anteriores a la hora de inscribirse. Toda la información sobre las bases de esta convocatoria puede encontrarse en la página web del CITT: 'https://medalladelosamantes.es/'.

La edición de 2027 estrena un nuevo modelo para seleccionar a los matrimonios representativos. Por primera vez, las cinco categorías contarán con los mismos criterios de otorgamiento y elección. En cada una de ellas --Platino, Oro, Plata, Bronce y ONE-- podrá existir una pareja representante internacional, procedente de un país de fuera de España; una pareja representante por cada comunidad autónoma española; una pareja representante de Aragón; y una pareja representante de Teruel y su provincia.

También podrán recibir la Medalla los socios del CITT anteriores al 31 de diciembre de 2026 que la soliciten y todos los matrimonios que se asocien durante el año en el que realicen la solicitud.

Entre las solicitudes que cumplan los requisitos se realizará el tradicional sorteo para determinar los matrimonios invitados representativos. El CITT asumirá los gastos de estancia y alojamiento exclusivamente de las parejas elegidas mediante este procedimiento en los apartados de representación internacional, comunidades autónomas, Aragón y Teruel. El resultado se comunicará directamente a los matrimonios seleccionados y se hará público a través de los medios de comunicación.

Con motivo de la entrega de estas distinciones se organizan una serie de actividades por parte del CITT y que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel, Caja Rural de Teruel y Fundación Ibercaja, además de otras entidades patrocinadoras.

Todas comparten los fines de estos galardones que fueron creados para dar a conocer la ciudad y la provincia turolense a través del amor en sus distintas formas. En todo este tiempo se han convertido en seña de identidad de esta capital que cuenta con un rico patrimonio monumental, mudéjar y modernista.

Ya son miles las parejas de todas las provincias españolas que han visitado la ciudad de Teruel gracias a esta iniciativa, que se creaba en 1972. En los últimos años se han alcanzado cifras récord de Medallas de los Amantes entregadas, convirtiéndose en muchos casos en un regalo familiar para esos matrimonios que tienen mucho que celebrar.