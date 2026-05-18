Abiertas las inscripciones para el Campus infantil de verano de La Alfranca 2026

Un grupo de niños, en el campus de La Alfranca.
Un grupo de niños, en el campus de La Alfranca. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 12:53
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ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El campus infantil de verano de La Alfranca (Zaragoza), que tendrá lugar del 22 de junio al 24 de julio en esta finca agroambiental y su entorno natural, ha abierto el periodo de inscripción. Un año más, la propuesta regresa con un programa de temática ambiental y un formato lúdico-educativo para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

La decimoséptima edición del campus infantil de La Alfranca se desarrollará a lo largo de cinco semanas --a elegir una o varias--, con carácter diario y sin pernocta, ofreciendo una alternativa divertida y pedagógica a las vacaciones escolares de verano.

Esos días, los pequeños podrán convertirse en exploradores y aprender en la naturaleza con actividades sobre huellas y rastros, talleres sobre invertebrados o diseñando su propio cuaderno de campo.

Además, viajarán por distintos países a través de sus juegos tradicionales, conocerán cómo es el cultivo en el huerto, participarán en un anillamiento científico de aves y se divertirán con la popular yincana acuática.

Todo ello dirigido por un equipo de educadores ambientales a las puertas de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. Además de todas las actividades, la propuesta incluye la comida y el transporte desde Zaragoza.

La jornada comienza a las 8.30 horas --hora de salida del autobús desde la primera parada en Zaragoza-- y concluye a las 15.45 horas --hora de la última parada de regreso--. El precio es de 155 euros por familia, 145 euros familias numerosas y monoparentales.

El campus de La Alfranca está promovido por la Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y se ejecuta a través de la empresa pública SARGA.

Las inscripciones al campus se pueden realizar hasta el 17 de junio a través de la web www.laalfranca.com o a través de este enlace: https://laalfranca.com/events/campus-infantil-verano-la-alfr...

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