Abiertas las inscripciones para el Campus infantil de verano de La Alfranca 2026

Un grupo de niños, en el campus de La Alfranca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El campus infantil de verano de La Alfranca (Zaragoza), que tendrá lugar del 22 de junio al 24 de julio en esta finca agroambiental y su entorno natural, ha abierto el periodo de inscripción. Un año más, la propuesta regresa con un programa de temática ambiental y un formato lúdico-educativo para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

La decimoséptima edición del campus infantil de La Alfranca se desarrollará a lo largo de cinco semanas --a elegir una o varias--, con carácter diario y sin pernocta, ofreciendo una alternativa divertida y pedagógica a las vacaciones escolares de verano.

Esos días, los pequeños podrán convertirse en exploradores y aprender en la naturaleza con actividades sobre huellas y rastros, talleres sobre invertebrados o diseñando su propio cuaderno de campo.

Además, viajarán por distintos países a través de sus juegos tradicionales, conocerán cómo es el cultivo en el huerto, participarán en un anillamiento científico de aves y se divertirán con la popular yincana acuática.

Todo ello dirigido por un equipo de educadores ambientales a las puertas de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. Además de todas las actividades, la propuesta incluye la comida y el transporte desde Zaragoza.

La jornada comienza a las 8.30 horas --hora de salida del autobús desde la primera parada en Zaragoza-- y concluye a las 15.45 horas --hora de la última parada de regreso--. El precio es de 155 euros por familia, 145 euros familias numerosas y monoparentales.

El campus de La Alfranca está promovido por la Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y se ejecuta a través de la empresa pública SARGA.

Las inscripciones al campus se pueden realizar hasta el 17 de junio a través de la web www.laalfranca.com o a través de este enlace: https://laalfranca.com/events/campus-infantil-verano-la-alfr...