Abierto el casting para la gran producción musical de la próxima Navidad en Puerto Venecia

Archivo - Puerto Venecia, centro comercial y de ocio. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia y la productora AM Live buscan a los intérpretes que protagonizarán una nueva producción musical sobre hielo durante la próxima Navidad. Para formar su elenco, ambas entidades han convocado un casting los días 22 y 23 de julio, dirigido a actores, actrices y cantantes profesionales con experiencia en interpretación, técnica vocal y canto.

Las personas seleccionadas se incorporarán a un espectáculo para todos los públicos que combinará música, interpretación y patinaje sobre hielo y que permanecerá en cartel en Puerto Venecia del 20 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Por el momento, el contenido y los detalles de la producción se mantienen en secreto y se darán a conocer más adelante. Aunque se trata de una propuesta sobre hielo, no será necesario que los candidatos sepan patinar previamente, ya que quienes superen el proceso de selección recibirán formación específica para preparar su participación en el montaje.

De este modo, el casting pondrá el foco especialmente en las capacidades interpretativas y vocales de los aspirantes. La producción contará con la experiencia de AM Live, compañía especializada en la creación de musicales sobre hielo, con 13 años de trayectoria y 13 espectáculos originales desarrollados. Sus producciones han reunido a más de 1,25 millones de espectadores y combinan interpretación, música y patinaje dentro de montajes concebidos para públicos de todas las edades.

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción hasta el 19 de julio a través de los enlaces disponibles en las biografías de los perfiles de Instagram de Puerto Venecia y AM Live.