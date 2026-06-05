Abierto el plazo de inscripción para las colonias urbanas de los barrios pedáneos de Calatayud

CALATAYUD (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) ha abierto el plazo de inscripción para participar en las colonias urbanas de verano que se celebrarán en los barrios pedáneos de Embid de la Ribera, Huérmeda y Torres. La iniciativa, dirigida a niños y niñas de estas localidades, se desarrollará entre los días 20 y 31 de julio y tiene como objetivo ofrecer una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones estivales.

Las familias interesadas podrán formalizar la inscripción hasta el próximo 30 de junio. Para ello deberán cumplimentar la solicitud habilitada para participar en el programa, un documento que puede recogerse a través de los alcaldes pedáneos de cada núcleo o en las dependencias del Ayuntamiento de Calatayud, situadas en la plaza Joaquín Costa.

Las colonias se organizarán en turnos de una o dos semanas, permitiendo que cada familia adapte la participación de los menores a sus necesidades durante el periodo vacacional. El coste establecido es de 20 euros por semana y participante.

Una vez realizado el pago correspondiente, los solicitantes deberán presentar la documentación en el registro municipal, bien de forma presencial en la Casa Consistorial o mediante los canales electrónicos habilitados por el Ayuntamiento.

Desde el consistorio destacan que esta propuesta busca favorecer la conciliación familiar durante el verano, al tiempo que ofrece a los más jóvenes un espacio de convivencia, aprendizaje y entretenimiento en sus propios barrios.

ACTIVIDADES DE VERANO EN LOS NÚCLEOS RURALES

Las colonias urbanas se han consolidado en los últimos años como una de las actividades estivales más demandadas en los barrios rurales de Calatayud. A través de juegos, talleres y dinámicas adaptadas a diferentes edades, los participantes podrán disfrutar de una programación diseñada para fomentar la socialización y el ocio activo.

El Ayuntamiento recuerda que las plazas son limitadas, por lo que recomienda a las familias interesadas realizar la inscripción dentro del plazo establecido para garantizar su participación.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, los vecinos pueden dirigirse al Departamento de Barrios del Ayuntamiento a través del correo electrónico barrios@calatayud.es o llamando al teléfono 976 88 13 14.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calatayud refuerza su apuesta por mantener actividades de verano también en los barrios pedáneos, acercando propuestas educativas y de ocio a los núcleos rurales del municipio y favoreciendo la participación de las familias durante el periodo estival.