Abierto el plazo de presentación de ofertas para renovación del parqué del pabellón Ángel Orús de Barbastro

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 271.565,36 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro ha abierto el plazo de presentación de ofertas para ejecutar las obras de renovación del pavimento de la pista polideportiva del pabellón Ángel Orús, una actuación que permitirá modernizar una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad y mejorar tanto la seguridad como la calidad de la práctica deportiva.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 24 de agosto, dentro del procedimiento abierto simplificado aprobado por el Ayuntamiento. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 271.565,36 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

La licitación es paralela a la de la renovación del sistema de climatización de la piscina cubierta mediante la instalación de una nueva deshumectadora. Está actuación está presupuestada en 155.000 euros.

La intervención prevista en el Ángel Orús implica la renovación completa del pavimento deportivo y del marcaje de la pista, sustituyendo el suelo actual, que presenta problemas de planeidad, un importante desgaste y una señalización deteriorada y obsoleta que dificulta el correcto desarrollo de las distintas disciplinas deportivas. Según la memoria técnica, estas deficiencias limitan considerablemente las posibilidades de uso del pabellón y hacen necesaria una actuación de modernización para optimizar la instalación.

El concejal de Deportes, Francisco Albert, ha recordado que el pabellón Ángel Orús es una instalación "de referencia para el deporte barbastrense" que necesitaba una renovación de estas características: "Con esta actuación dotaremos a clubes, escolares y usuarios de una superficie moderna, segura y adaptada a las exigencias actuales de la práctica deportiva y, también, abrimos la puerta a que el pabellón pueda acoger partidos de exhibición con clubes de primer nivel, algo que hasta ahora no era posible".

El edil también ha dicho que invertir en instalaciones deportivas no es únicamente mejorar edificios. "Estas inversiones explicitan nuestro compromiso con el deporte base, por los clubes y por todos los vecinos que utilizan estos espacios cada día. Esta actuación permitirá ofrecer unas mejores condiciones tanto para los entrenamientos como para la celebración de competiciones".

Albert ha destacado que "el deporte es una pieza clave de nuestro proyecto de ciudad. Barbastro ganará en oportunidades y los vecinos podremos disfrutar más y mejor del deporte, que garantiza un estilo de vida saludable, y nuestros clubes y deportistas podrán entrenar mejor aún y eso puede llevar a resultados todavía mejores. Con ello, la ciudad ganará en proyección y, también, podremos aprovechar mejor el impacto económico que los grandes eventos deportivos que ya hemos demostrado que sabemos organizar tienen en la economía local".

Por su parte, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha manifestado que "esta licitación constituye, junto a la renovación del sistema de climatización de la piscina, una de las inversiones deportivas más importantes de este año y refleja la apuesta decidida del Ayuntamiento por seguir modernizando los equipamientos municipales".

Ha asegurado que "el plan de renovación de instalaciones deportivas que hemos activado combina actuaciones inmediatas con proyectos de transformación a medio y largo plazo. Todo ello es posible gracias a una gestión económica responsable que hoy nos permite convertir los recursos municipales en inversiones útiles para los vecinos".

El alcalde ha apuntado que esta actuación forma parte del conjunto de inversiones que el Ayuntamiento ha podido activar tras movilizar más de 5,2 millones de euros para nuevas actuaciones en la ciudad, una vez flexibilizadas las reglas fiscales que impedían utilizar plenamente el ahorro municipal.

Asimismo, la concejal de Hacienda, Blanca Galindo, ha considerado que esta inversión demuestra que un Ayuntamiento saneado puede ofrecer mejores servicios a sus ciudadanos. Barbastro no tiene deuda y dispone de capacidad económica para acometer actuaciones que llevaban tiempo preparadas". En este sentido, ha apostillado que "ahora podemos hacerlo gracias a la flexibilización de las reglas fiscales, pero los ayuntamientos que gestionan bien sus cuentas deberían poder utilizar siempre sus recursos propios para mejorar sus municipios, y no depender de decisiones coyunturales sobre las reglas fiscales".