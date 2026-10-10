Abierto el proceso de licitación para construir 300 nuevos nichos y 60 columbarios en el nuevo cementerio de Barbastro

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 248.710,85 euros, IVA incluido. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro mantiene abierto hasta el próximo 22 de octubre el plazo de presentación de ofertas para ejecutar las obras necesarias para completar la dotación del nuevo cementerio municipal. La actuación permitirá construir 300 nuevos nichos prefabricados, distribuidos en tres pabellones, además de 60 columbarios y completar la urbanización de las calles interiores del recinto.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 248.710,85 euros, IVA incluido, y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado. Las obras, con un plazo de ejecución de tres meses, permitirán duplicar la capacidad actual de nichos del nuevo cementerio, que dispone actualmente de 300, y elevar de 60 a 120 el número de columbarios. Esta ampliación resulta imprescindible para poder poner en servicio el recinto.

La necesidad de completar la dotación del cementerio antes de su apertura viene avalada por los estudios realizados para analizar las condiciones de prestación del futuro servicio. El Estudio económico-financiero para la gestión del nuevo servicio de cementerio municipal, elaborado por la consultora PW Advisory & Capital Services, S.L. en agosto de 2023, cifra entre 180 y 210 los fallecimientos que se registran anualmente en Barbastro.

Al tiempo, el Estudio Técnico Económico para el Establecimiento del Servicio, elaborado en 2024 por el economista y auditor Daniel A. Rubia, desaconsejó la apertura del recinto en las condiciones existentes en ese momento al considerar que no eran adecuadas para prestar servicio a una ciudad del tamaño de Barbastro, ya que las unidades de enterramiento disponibles no bastaban para cubrir ni siquiera dos años de defunciones.

"Se hacía imprescindible ampliar la dotación antes de su puesta en funcionamiento y es lo que hacemos ahora. Cuando los trabajos se completen, quedará pendiente definir el modelo de gestión y ya estaremos en condiciones de poner en servicio la infraestructura", ha indicado el alcalde, Fernando Torres. Las necesidades actuales de enterramiento de la ciudad continúan atendidas, en cualquier caso, por el cementerio del Cabildo Catedralicio.

La ampliación que ahora se licita responde así a la necesidad de completar adecuadamente una infraestructura municipal proyectada hace más de una década y dotarla de capacidad suficiente para su futura puesta en servicio. Con la ejecución del contrato, el nuevo cementerio pasará a disponer de 600 nichos y 120 columbarios. El proyecto contempla la instalación de los nuevos elementos al oeste de los tres pabellones existentes, dando continuidad a la disposición y estética del conjunto.

Los nichos se organizarán en tres niveles mediante sistemas prefabricados de hormigón armado diseñados para garantizar la estanqueidad, la evacuación controlada de líquidos y gases y el cumplimiento de la normativa sanitaria mortuoria.

La actuación incluye también la pavimentación de las calles de los pabellones y la preinstalación de la red de riego de las jardineras. El proyecto fija un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, con posibilidad de una prórroga de un mes por causas sobrevenidas, como condiciones meteorológicas adversas o problemas en el suministro de materiales.

El presupuesto de ejecución material asciende a 172.727,87 euros y, una vez incorporados los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, el presupuesto base de licitación se sitúa en 248.710,85 euros.

FASES

La construcción del nuevo cementerio municipal se ha desarrollado durante más de una década mediante diferentes fases y con equipos de gobierno diferentes. En una primera etapa se instalaron 300 nichos y 60 columbarios prefabricados, además de ejecutarse la distribución de agua, el marcado de caminos interiores y la instalación eléctrica.

Posteriormente se abordaron el edificio de servicios y diferentes obras de urbanización y acondicionamiento. La dimensión prevista para el complejo completo era, sin embargo, sensiblemente superior a la capacidad finalmente ejecutada en aquellas primeras fases.

En origen, el proyecto contemplaba 663 nichos, 720 columbarios de cenizas y 144 tumbas, pero solo se construyeron 300 nichos y 60 columbarios. En 2025 se completaron también los nuevos accesos desde la carretera A-1226, otra de las actuaciones necesarias para avanzar en la puesta en servicio del recinto. Con los 300 nuevos nichos que ahora se licitan, la capacidad total alcanzará los 600, una cifra ya próxima a los 663 contemplados en el proyecto global original.

Fernando Torres ha subrayado que esta licitación permite avanzar en la puesta en servicio de una infraestructura pendiente de completar: "Disponemos de un cementerio construido y con sus accesos terminados, pero con una dotación de nichos insuficiente para las necesidades de una ciudad como la nuestra. Con esta actuación duplicamos la capacidad actual de nichos y damos un paso imprescindible para poder abrirlo con todas las garantías y prestar un servicio adecuado a los barbastrenses".