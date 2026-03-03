La Academia del Cine Aragonés otorgará el Simón de Honor a Leonor Bruna, referente de la educación audiovisual

Presentación del Premio Simón de Honor a la referente de la educación audiovisual, Leonor Bruna (de blanco) - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés (ACA) ha desvelado este martes el nombre de la persona galardonada con el Simón de Honor en la XV edición de los Premios Simón, el máximo reconocimiento que otorga la institución a toda una trayectoria profesional y que ha recaído en la referente de la educación audiovisual, la zaragozana Leonor Bruna.

La Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés es una asociación sin ánimo de lucro, creada para aglutinar a los profesionales del sector cinematográfico y audiovisual de la región, dentro de una entidad solvente y de prestigio, y que representa al sector en Aragón. Su mayor premio es el Simón de Honor, con el que se honra toda una vida profesional, que este año recae en una mujer.

El acto se ha celebrado en el hall del Teatro Principal de Zaragoza y ha contado con la presencia de la presidenta de la Academia, María José Moreno; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón en funciones, Pedro Olloqui; la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; y el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI), José María Turmo.

TRAYECTORIA

La galardonada con el Simón de Honor de este año, la zaragozana Leonor Bruna es actriz, directora y guionista, además de fundadora y directora de la escuela de cine Un Perro Andaluz.

Antes de dedicarse al cine, Leonor Bruna ha sido arqueóloga, trabajando en el yacimiento de Bílbilis, profesión que describe como "de rebeldes, aquellos que remueven piedras hasta encontrar su interpretación".

Su vocación por la interpretación la lleva a Madrid, donde estudia con José Carlos Plaza en el Laboratorio William Layton, y posteriormente a Suiza y Alemania, donde trabaja más de diez años en teatro, cine y televisión, destacando que Berlín fue "la ciudad donde más creativa he estado en mi vida". Durante ese periodo también se forma como guionista y escribe sus primeros guiones, y es donde nace su hijo.

Tras su regreso a Zaragoza, Leonor Bruna combina su experiencia artística con la creación de un proyecto propio como es Un Perro Andaluz, en homenaje al cineasta calandino, Luis Buñuel, que alberga una escuela de cine para adolescentes y jóvenes, promoviendo la educación cinematográfica como herramienta de desarrollo crítico, creativo y cultural.

ELOGIOS

En rueda de prensa, Sara Fernández, ha elogiado "el poso de su trayectoria y el valor de ponerla al servicio de la formación de los jóvenes con ganas de ver colmada su vocación por el cine en edades temprana y, a la vez, enriquecer la cultura audiovisual de Zaragoza con un trabajo único en la ciudad".

Fernández ha calificado de "privilegio" contar con la experiencia internacional de Bruna y que la desarrolle en su proyecto formativo porque la construcción de Zaragoza como Ciudad de Cine "también se edifica con quienes son el futuro del sector y que deberán guiarlo en las próximas décadas", ha considerado.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón en funciones, Pedro Olloqui, ha puesto el acento en la esencia del cine aragonés, cuyo crecimiento "viene de abajo a arriba, otra peculiaridad autóctona", que lo avala la red de certámenes de cine de numerosas localidad de la comunidad autónoma.

Olloqui se ha referido, además el papel de la Academia a la hora de reconocer y visibilizar esa identidad colectiva. "Nos ayuda --ha dicho-- a contar ese hecho diferencial; por eso, este reconocimiento tiene que ver con esta cultura y con la historia, con los 18 años que ha cumplido esta escuela. Una épica, la de construir una escuela de cine desde abajo para crear afición y cultura que pueda llegar a alcanzar la máxima excelencia".

Durante la presentación, María José Moreno ha subrayado que "educar sobre el cine significa formar ciudadanos más críticos, sensibles y creativos. En una sociedad dominada por imágenes y medios digitales, comprender el lenguaje cinematográfico ya no es opcional, sino una necesidad cultural y educativa. Este es el patrimonio que Leonor está creando para esta ciudad".

La presidenta de la Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés ha destacado también la dimensión colectiva de hacer cine, que desarrolla habilidades como la comunicación, la empatía, la resolución de conflictos y la responsabilidad compartida, y la importancia de contar historias que permitan a los jóvenes comprender quiénes son y cómo habitan el mundo.

"HONESTIDAD Y CORAJE"

Visiblemente emocionada, Leonor Bruna ha agradecido un premio que, tiene un significado "especial" al proceder del consenso de los compañeros de profesión. "Recibir un premio consensuado por una profesión no es poca cosa para quien lleva toda la vida dedicándose a esto. Algo que no habría sido posible sin mis alumnos. Me honra profundamente saber que aquellos que me conocen me creen merecedora de este reconocimiento".

La galardonada ha revelado haber recibido la noticia "como una niña" y ha resumido su trayectoria en dos palabras: "honestidad y coraje".

"Los premios --ha reconocido-- hacen ilusión porque son un reconocimiento cuando no te lo esperas, un reconocimiento al trabajo del día a día y este los es y mis alumnos lo saben".

Leonor Bruna ha querido incidir en que en la escuela de cine que dirige "se insiste mucho en corregir mucho a los alumnos". "Me encanta, porque creo que es un valor absolutamente en alza. Si tú vas a un sitio a estudiar teatro o cine y todo vale, ¿cómo vas a aprender?" se ha preguntado.

Por ello, ha reivindicado que se aprecie el hecho de corregir y a todos aquellos "que se quieran dejar contagiar, bienvenidos a la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, que es una escuela para la vida, no solo para el cine", ha concluido.

Con este premio, la Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés celebra una carrera que combina trayectoria artística, compromiso educativo y vocación por la creación audiovisual local, reafirmando el valor del cine aragonés como patrimonio cultural y pedagógico.