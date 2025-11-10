El acceso norte de Plaza costará 18 millones, abrirá en septiembre de 2027 y habilita 70 hectáreas para suelo logístico

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acceso norte de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) por la A-2 y la rotonda de la calle Turiaso verá por fin la luz al final del verano de 2027, tras un desembolso de partida de algo más de 18,2 millones de euros en una operación que habilita 70 nuevas hectáreas para uso logístico en la conexión con Arcosur y en cuyo tramo viario contempla una mediana para una posible conexión tranviaria.

El Gobierno de Aragón impulsa esta infraestructura, que considera prioritaria para consolidar la principal plataforma del sur de Europa y apuntalar la competitividad del buque insignia de la logística aragonesa, tras dos décadas de demandas persistentes ante los atascos que padece la rotonda de Plaza Imperial.

"Veinte años de espera resueltos en 26 meses de trabajo", ha sintetizado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, presidente, además, de la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL), cuyo consejo de administración ha dado este lunes luz verde a la licitación de la dirección facultativa y de la ejecución de las obras del viario de conexión de Plaza en la prolongación de la calle Turiaso hasta la conexión con N-II, cuyo presupuesto de licitación asciende a 18.228.648,72 euros, IVA no incluido (22.056.664,95 euros con IVA).

Las principales partidas de este presupuesto son las relacionadas con el coste de las estructuras (6,6 millones) y la extensión del firme y los pavimentos (3,6 millones). El inicio de las obras está previsto para mayo de 2026 con el objetivo de que estén finalizadas en septiembre de 2027.

Serán 16 meses de obras, principalmente nocturnas, para que, finalmente, las mercancías y los 16.000 empleados que diariamente se desplazan a alguna de las 600 empresas de Plaza puedan hacer uso un nuevo acceso por la parte norte de la plataforma, a través de un nuevo puente desde la A-2 dirección Madrid y desde la antigua N-II por la rotonda de Arcosur, que conectará con una nueva glorieta que se construirá sobre los terrenos del sector 90/1 del PGOU de Zaragoza, de la que saldrá un tramo de vial que enlazará con el puente que salvará los diferentes carriles de la A-2 y las vías del AVE.

Este nuevo acceso permitirá descongestionar los otros accesos a la plataforma, absorbiendo los tráficos procedentes de Zaragoza desde la antigua N-II y los provenientes de la A-2 en ambos sentidos.

Tras la celebración del consejo de administración de APL, Octavio López ha declarado que "la gran referencia logística aragonesa, que es Plaza, ocupada al 98%, dispondrá en 2027 de un acceso tan demandado como necesario, todo ello gracias al Gobierno de Jorge Azcón, que ha apostado decididamente por impulsar la competitividad del sector logístico de nuestra comunidad, cumpliendo además con las demandas históricas de los trabajadores y de los empresarios de la plataforma".

El nuevo acceso reducirá en 28.400 los kilómetros recorridos cada año en el interior de Plaza, con el consiguiente ahorro de combustible y de emisiones a la atmósfera, contribuyendo así a descongestionar el resto de entradas y salidas, mejorar la seguridad vial, reducir los embotellamientos y distribuir los tráficos de una manera más eficiente.

"Hoy es un gran día para Plaza. Esta infraestructura es un hecho histórico con la que ponemos a Plaza en el siglo XXI", ha destacado el presidente de la Asociación Empresarial de Plaza (AEPLA), Ángel Adiego, que ha mostrado su agradecimiento al consejero por haber cumplido su palabra tras "reuniones de todo tipo y condición, amables, menos amables, tensas, en general menos tensas".

El nuevo acceso permitirá descongestionar los atascos que se producen en Plaza, con un tráfico semanal, según ha recordado Adiego, de 250.000 vehículos, con picos de 10.800 vehículos a las 9.00 horas y de 9.300 sobre las 19.00 horas.

MEDIANA PARA LA CONEXIÓN TRANVIARIA

La nueva infraestructura viaria entre la avenida Turiaso y la antigua Nacional-II tendrá 1.280 metros de longitud y doble calzada, con dos carriles de acceso y otros dos de salida, que en el tramo entre la rotonda de Arcosur y la nueva rotonda del sector 90/1 contará con un tercer carril para una mejor incorporación de los vehículos procedentes de la zona comercial. Junto a la calzada de salida, se dispondrá también un carril bici bidireccional. Y en el futuro viario reserva también un espacio para plataforma tranviaria.

Una previsión que, a preguntas de los medios de comunicación, el consejero López ha aclarado que "cuando se hace una infraestructura del siglo XXI tiene que quedar perfectamente preparada para cualquier circunstancia", sin que ello anticipe o comprometa la llegada hasta allí del tranvía. "No se ha tomado la decisión ni por parte del Gobierno de Aragón ni por parte de la ciudad de Zaragoza", ha asegurado Octavio López, que en un momento de su exposición ha definido este nuevo acceso como un "abrazo" de la logística a la ciudad de Zaragoza.

ACUERDO CON LOS PROPIETARIOS DEL OTRO LADO DE PLAZA

El Gobierno de Aragón ha suscrito un protocolo con los propietarios del Sector 90/1 al objeto de desarrollar el sistema general viario adscrito a dicho sector que permitirá ocupar parte de esos terrenos en el lado opuesto a la calle Turiaso.

Dicho protocolo recoge que será la sociedad APL la encargada de ejecutar la obra, en cuyo diseño y financiación participarán también los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito, con una aportación aproximada de 2,5 millones, el 14% del coste total de la nueva infraestructura.

DESGLOSE DE LA FINANCIACIÓN

Según ha detallado el gerente de APL, Pedro Sas, una parte de la obra queda dentro del ámbito de Plaza y su coste --8,86 millones de euros-- será financiado con fondos propios, tal y como marcó en su momento el plan supramunicipal originario. Otra parte, la que queda fuera del ámbito de Plaza, será financiada por la subvención concedida de 12,2 millones de euros en la que se incluye el IVA de la operación total, "por cuanto esta infraestructura, una vez que esté terminada, será entregada por parte de la plataforma logística al Gobierno de Aragón", ha explicado.

Así, que sin el IVA, el neto alcanzaría los 9 millones de euros, cifra que se aproxima a los 9,36 millones de euros correspondientes a la parte que queda fuera del ámbito de Plaza.

La ejecución de este viario, que requiere de un viaducto que salve tanto la Z-40 como el trazado ferroviario, y que atraviesa terrenos particulares en el ámbito del Área 90/1, permitirá el inmediato desarrollo urbanístico del Sector 90/1, de 887.000 metros cuadrados, mediante un PIGA.

De esa superficie, 44.000 meros quedarán ocupados por el propio viario, otros 71.000 metros se reservarán para equipamientos y zonas verdes, 80.000 para estacionamientos públicos y espacios libres y 692.000 para usos lucrativos, lo que permitirá ampliar la actividad logística e industrial en esta zona tan demandada aneja a la plataforma logística. Asimismo, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza recibirán la cesión de terrenos que marca la Ley de Urbanismo de Aragón, fijada en un 5% (34.300 metros cuadrados para cada administración).

Octavio López ha agradecido "la plena colaboración de los titulares del Sector 90/1, que han entendido la importancia de este proyecto tanto para la ciudad de Zaragoza como para Aragón, gracias a lo cual van a participar de un hito que va a permitir mejorar la movilidad en esa parte de la ciudad de Zaragoza".

"Además va a impulsar y desarrollar aún más el potencial industrial y logístico del entorno, de tal manera que, con esta operación y en sentido metafórico, la logística va a abrazar a la ciudad con la puesta en valor de esos terrenos", ha incidido.