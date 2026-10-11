El acelerador lineal llega la semana próxima al Hospital Obispo Polanco de Teruel para su instalación

Zona de acceso al acelerador lineal del Hospital Universitario 'Obispo Polanco' de Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acelerador lineal llegará al nuevo Hospital Universitario 'Obispo Polanco' de Teruel el próximo miércoles, 14 de octubre. El proceso de montaje de este aparato durará varias semanas.

Es una tarea que van a desarrollar técnicos de la empresa Elekta, marca del acelerador, modelo Versa HD. Contarán con la colaboración de personal del hospital --ingenieros y radiofísicos--. Este acelerador tiene idénticas características y prestaciones que los instalados en el resto de hospitales de Aragón: Universitario Miguel Servet, Clínico Universitario Lozano Blesa y Universitario San Jorge de Huesca.

La jefa de servicio de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón (UCMORA), Reyes Ibáñez, ha explicado que esto permite reforzar el trabajo en red y optimizar el uso conjunto de los recursos.

Una vez haya finalizado el proceso de montaje del acelerador, se iniciará la calibración del aparato y el control de todas las medidas de calidad y seguridad, actividad que corresponde al Servicio de Radiofísica Hospitalaria.

PROCEDIMIENTO

Las instalaciones de radioterapia requieren de un proceso administrativo gestionado por el ministerio y el órgano de la Comunidad Autónoma competentes en materia de Industria y controlado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Cuando la instalación y el equipo están preparados, se procede a realizar las pruebas de aceptación del equipamiento y la verificación de la instalación, incluyendo los blindajes y sistemas de seguridad.

Antes del funcionamiento con pacientes, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que otorgar la autorización de puesta en marcha, para lo cual uno de sus inspectores realizará una visita a la instalación para comprobar que cumple con todos los requisitos administrativos, legales y operativos necesarios desde el punto de vista de la protección radiológica.

Como ha señalado el jefe del servicio de Radiofísica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, José Antonio Font, implicado en la puesta en marcha del acelerador, "en Teruel vamos a tener la misma participación y representación que en el resto de centros de Aragón con radioterapia, realizando las dosimetrías físicas --controles de calidad-- y las dosimetrías clínicas --que se realizan a los pacientes antes, durante y después del tratamiento--, además de llevar a cabo la interlocución con Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear en materia de protección radiológica".

Font ha añadido que la función de su servicio es aplicar la Física a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, "desempeñando una importante función en la asistencia médica, en la investigación biomédica y en la optimización de los procesos sanitarios para la mejora de su eficacia y eficiencia. Garantiza la seguridad de los pacientes, de los trabajadores y del público en general en el medio sanitario".

PUESTA EN MARCHA

El nuevo Hospital Universitario 'Obispo Polanco' de Teruel se puso en marcha el pasado 1 de septiembre, ofreciendo varias consultas externas, entre ellas, las de Oncología Radioterápica.

Esta consulta realiza el seguimiento de las personas que han recibido tratamiento de radioterapia en Zaragoza, es decir, son consultas de revisión, que vienen ofreciéndose en Teruel desde hace varios años.

La Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica (UCMORA) ha designado a la jefa de sección, Manuela Lanzuela, como referente de coordinación asistencial en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, a donde se desplazará de forma periódica.

Allí, va a coordinar la actividad de Oncología Radioterápica y facilitar la integración con los distintos servicios implicados en la atención de los pacientes oncológicos, entre ellos, Oncología Médica, Cirugía, Medicina Interna, Rehabilitación, Endocrinología y Cardiología.