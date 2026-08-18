Activada este martes la alerta roja por riesgo de incendios forestales en ocho zonas de Aragón

Nivel de alerta de peligro de incendios forestales en Aragón para el 18 de agosto de 2026. - INFOAR

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha activado este martes, 18 de agosto, la alerta roja por riesgo de incendios forestales en ocho zonas de la Comunidad.

Estas ocho zonas son las de Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Jiloca-Gallocanta, Mijares, Muela dr Alcubierre, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental y Somontano Oriental y Turia.

Para esta jornada se espera viento flojo, ocasionalmente moderado, en el valle del Ebro, y viento flojo variable en el resto. Posibilidad de tormentas: no se puede descartar alguna ocasional en el extremo oriental del sistema Ibérico por la tarde.

Durante la alerta roja, se prohíbe encender fuego en espacios abiertos, suspendiendo temporalmente cualquier autorización al efecto, en zonas recreativas, introducir material pirotécnico en entornos forestales, las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos previstos en entorno forestal --excepto que hayan previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en este nivel de alerta-- y se prohíbe el uso de maquinaria y equipos que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

No obstante, está exento el uso de ahumadores en la apicultura fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas, las labores de cosecha y empacado de cereal o la siega y recogida de cultivos forrajeros en verde.