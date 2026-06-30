Activado el Plan Especial de Protección Civil por un incendio forestal en Leciñena (Zaragoza)

Incendio forestal declarado en Leciñena (Zaragoza). - INFOAR

LECIÑENA (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha activado este martes el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias en situación operativa 1 por un incendio forestal declarado en el término municipal zaragozano de Leciñena, a menos de 40 kilómetros de la capital.

El fuego se ha declarado a las 15.30 horas de este martes, 30 de junio, en un terreno forestal situado en zona de sierra, y ha generado grandes columnas de humo.

Hasta Leciñena se han desplazado, por parte del operativo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar), la brigada helitransportada de Bailo, la de Ejea de los Caballeros, la de Peñalba y la de Brea, todas ellas con un helicóptero, más otro helicóptero de coordinación, tres brigadas terrestres y dos autobombas.

Asimismo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha enviado dos brigadas helitransportadas, helicópteros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, un avión anfibio FOCA, dos aviones anfibio ligeros y un helicóptero con base en Plasencia del Monte. También trabaja en la zona maquinaria pesada 'bulldozer'.