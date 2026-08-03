Activado el PROCIFEMAR en fase de alerta ante la previsión de tormentas en buena parte de Aragón

PROCIFEMAR en fase de Alerta. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado este lunes, 3 de agosto, el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROCIFEMAR) en su fase de alerta ante los avisos por tormentas emitidos

En concreto, entre las 14.0 y las 22.0 horas estarán vigentes los siguientes avisos: aviso nivel naranja por tormentas en Huesca Sur, Bajo Aragón y Ribera del Ebro; aviso amarillo por tormentas en el Pirineo y Huesca Centro y aviso amarillo por lluvias en la provincia de Huesca, Bajo Aragón y Ribera del Ebro.

En el caso de las tormentas, AEMET ha indicado que estas podrían venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, que en las zonas con aviso naranja podría superar los 2 centímetros.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por AEMET. En particular, a las comarcas de Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Comarca Central de Zaragoza, Bajo Martín, Andorra Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Matarraña, Monegros, Bajo Cinca, Cinca Medio, Bajo Aragón

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias. Todos los avisos se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.