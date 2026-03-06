El actor Antonio Resines romperá la Hora en Calanda el próximo Viernes Santo

Archivo - Antonio Resines - EUROPA PRESS - Archivo

CALANDA (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS)

El actor español Antonio Resines será el encargado de protagonizar este año el acto de Romper la Hora en la localidad turolense de Calanda el próximo Viernes Santo, uno de los momentos más emblemáticos y multitudinarios de la Semana Santa del Bajo Aragón.

El evento tendrá lugar el 2 de abril, a las 12.00 horas, en la plaza de España, donde miles de tambores y bombos romperán el silencio al unísono.

El anuncio lo ha realizado el Ayuntamiento de Calanda, que ha destacado la presencia del conocido intérprete como invitado para iniciar este acto central de la tradición calandina. Resines ha manifestado que afronta la invitación "con ilusión, responsabilidad y un profundo orgullo", consciente de la relevancia que tiene este momento para los vecinos del municipio y para todos los participantes en la Ruta del Tambor y el Bombo.

El actor también ha subrayado el significado personal que tiene para él participar en este acto en Calanda, localidad conocida internacionalmente por ser el lugar de nacimiento del cineasta Luis Buñuel, una de las figuras más influyentes de la historia del cine y uno de los grandes difusores de esta tradición.

Desde el Consistorio, han agradecido al actor que haya aceptado la invitación para participar en una celebración que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes, y que constituye uno de los momentos más intensos de la Semana Santa aragonesa.

EL ESTRUENDO DE MILES DE TAMBORES

La Rompida de la Hora es el acto central de la Semana Santa de Calanda. A las 12.00 horas del Viernes Santo, tras la señal que marca el inicio del ritual, miles de tamborileros vestidos con túnica morada comienzan a tocar tambores y bombos al mismo tiempo, generando un estruendo que simboliza el terremoto que, según la tradición cristiana, siguió a la muerte de Jesucristo.

Este momento marca además el inicio de más de 24 horas ininterrumpidas de redoble de tambores, una manifestación cultural profundamente arraigada que reúne a vecinos, cofradías y visitantes en un ambiente de gran emoción colectiva.

Calanda es una de las localidades que integran la Ruta del Tambor y el Bombo, formada por varios municipios del Bajo Aragón donde el sonido de estos instrumentos protagoniza la Semana Santa. En el caso de Calanda, la Rompida tiene una singularidad: se celebra al mediodía del Viernes Santo, mientras que en otras localidades se realiza durante la medianoche del Jueves Santo.

UNA TRADICIÓN QUE ATRAE A MILES DE PERSONAS

Cada año, el Ayuntamiento invita a una personalidad del mundo de la cultura o del cine para iniciar el acto junto a representantes de la localidad. Actores, directores y otras figuras públicas han participado en esta tradición, reforzando su proyección nacional e internacional.

El Ayuntamiento ha animado a vecinos y visitantes a acudir a la cita para presenciar un acto que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la Semana Santa aragonesa.