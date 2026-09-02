Acuerdo "de mínimos" entre CCOO, UGT y CSIF y el Gobierno de Aragón para los bomberos forestales

Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han alcanzado este miércoles "un acuerdo de mínimos" con el Gobierno de Aragón en relación a los bomberos forestales y todo el personal de Infoar.

El Ejecutivo se compromete a la creación de nuevos puestos de trabajo de varias especialidades y categorías y a compensar económicamente el sobre esfuerzo y la disponibilidad extraordinaria del personal funcionario y laboral de INFOAR durante este verano, han informado los sindicatos en una nota de prensa.

La normativa que regula la participación de los trabajadores de la DGA en INFOAR "ha quedado obsoleta y, tras 25 años de vigencia, no contemplaba una campaña de incendios como la que ha sucedido este año", han manifestado, añadiendo que "la Administración se ha comprometido a negociar, de manera inmediata, la redistribución de la plantilla, la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales y al establecimiento de un calendario con otros puntos a negociar, como la Ley Autonómica de Agentes Forestales, la adecuación de centros de trabajo, el Decreto de Guardias y la renovación del parque de vehículos".

Para las organizaciones sindicales "se trata de un pequeño avance, pero es necesario imprimir más celeridad". Han pedido al Gobierno de Aragón "compromisos concretos y dotación presupuestaria suficiente para la negociación de todos estos temas pendientes".