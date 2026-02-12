La adaptación de "Panorama desde el puente" aborda el honor, el amor, la familia y la traición en el Teatro Principal

Presentación de la adaptación de la obra de Athur Miller, "Panorama desde el puente", que estará en el Teatro Principal de Zaragoza - EUROPA PRESS

La adaptación de la obra "Panorama desde el puente", del escritor norteamericano Arthur Miller, llega al Teatro Principal de Zaragoza después de su estreno en Valladolid, con gran éxito, y antes de recalar en Madrid ofrecerá a los espectadores zaragozanos un drama que aúna el honor, el amor, la familia y la traición.

Esta versión del adaptador y coproductor Eduardo Galán estará en cartel en el Teatro Principal de Zaragoza desde jueves hasta el domingo con una puesta en escena de ocho actores --menos que en la obra original por razones presupuestarias-- que buscarán la implicación del espectador desde el primer momento que vivirá el pase teatral como una experiencia.

En la presentación de la obra ha participado la consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el director-gerente del PAMEI, José María Turmo; el productor Eduardo Galán; junto a los intérpretes José Luis García-Pérez y Ana Garcés, ya que María Adánez, aunque estaba prevista su asistencia, no ha llegado por problemas de retraso de su viaje en tren, pero está garantizado que pueda representar la obra esta noche, bajo la dirección de Javier Molina, que es el actual codirector artístico del Actors Studio de Nueva York.

A estos actores suman Pablo Béjar, Rodrigo Poisón, Francesc Galcerán, Manuel de Andrés y Pedro Orenes, quienes darán vida a unos personajes ambientados en los estibadores de los años 50 en el Nueva York de posguerra, que en su mayoría eran sicilianos emigrados y se enfrentan a problemas que setenta años después vuelven a estar de actualidad.

Esta producción tiene un marcado sello internacional gracias a la dirección de Javier Molina y al diseño de vestuario de Emilio Sosa, uno de los grandes creadores de Broadway, responsable de vestuarios de grandes musicales y producciones internacionales y ha sido durante 4 años presidente del American Theatre Wing, institución responsable de los Premios Tony. Ha trabajado mano a mano con la prestigiosa firma Navascués, que colabora como diseñador adjunto y se ha encargado de la confección de vestuario.

PROBLEMAS ACTUALES

Estrenada en 1955, esta obra es de las más representadas y aclamadas de Arthur Miller, al ofrecer un crudo y real retrato de los conflictos humanos y sociales en el Nueva York de posguerra. La versión de Secuencia 3 conserva la potencia del texto original mientras lo reviste de una mirada actual y universal para acercarlo al público contemporáneo.

En rueda de prensa, Sara Fernández ha manifestado que "es maravilloso" que haya una "gran apuesta" como esta que tiene detrás un proyecto que cuenta con un "gran equipo", algo que "no es fácil hoy en día en las artes escénicas" y desde el Ayuntamiento de Zaragoza, como programadores lo ha agradecido, como así también los espectadores

La obra es una versión diferente "contemporizada, pero, al final, la historia se viva en el siglo pasado o en este, evidencia el carácter humano que sigue teniendo las mismas pasiones, los mismos sentimientos se enmarquen en la época en la que sea".

El gerente del PAMEI, Chema Turmo, ha comentado que es un título cuyo reconocimiento le ha permitido tener una vida "muy activa" porque siempre ha estado en las carteleras de medio mundo.

"Aunque que hayan pasado setenta años desde su estreno sigue de plena actualidad porque aborda el problema de la inmigración en la misma crudeza y con las mismas tensiones que hoy. Se cambian los escenarios aparece ese legendario puente de Brooklyn y la emigración siciliana en los duros tiempos que viven todos estos italianos, las clases más desfavorecidas que llegan a Nueva York. Todas estas pasiones sociales, humanas, siguen vigentes y por eso el título sigue y sigue siendo representado", ha comentado Turmo.

ACTORES

La actriz Ana Garcés ha informado de que han trabajado "como una familia", gracias a la propuesta que les ha hecho desde el principio el director del Actor Studio, Javier Molina, además de que han tenido bastante tiempo para los ensayos y han podido "empezar jugando", ha descrito.

Su personaje, Catherine, lo ha calificado de "complicado". Empieza siendo más inocente e intenta evolucionar, pero conlleva "algunos inconvenientes a la familia, va rompiendo y se reestructura la familia en las decisiones que va tomando". Ha asegurado que con este método de trabajar han conseguido que cada función sea diferente, que el personaje "viaje en cada función y que las relaciones en cada pase se forjen de otra manera".

El actor José Luis García Pérez ha tildado de "espectacular" el montaje y ha asegurado que el espectador recibirá un primer impacto al llegar al patio de butacas antes de que nadie hable.

La escenografía es "grande, hermosa, vistosa y el elenco es "maravilloso". En la obra se producen unos primeros planos que son de los que están escuchando a los actores y este recurso "regala al espectador la oportunidad de que su mirada no se vaya tras el que habla, que es lo lógico, sino que tenga un primerísimo primer plano del que está escuchando".

Ahí todos los actores y actrices tienen que estar "vivos" todo el tiempo en sus personajes porque está en un plano gigantesco para el espectador, ha detallado.

"Personalmente --ha reconocido el actor--, sería una función que nunca me perdería como espectador, por Arthur Miller por lo que cuenta, que nos damos cuenta al verla de que los ciclos históricos cada vez son más cortos y que todo se repite cada vez más rápido, lo que es una radiografía de todos nosotros, que no sé si nos sitúa en un muy buen plano o en un horrible plano y ocurre en esta función".

A su parecer, desde el texto, la propuesta teatral y la interpretación hacen que sea una obra de "visión obligatoria" y en tono irónico ha querido permitirse el lujo de "reclamar al público zaragozano que acuda estos días a vernos".

García Pérez ha narrado que es una "tragedia clásica" y el espectador desde el principio ve a un "héroe" que sabe que algo bueno igual no termina pasándole. "Y ese viaje creo que es el que hace el espectador con cada uno de nosotros".

Ha señalado que el personaje principal es Eddie Carbone, al que le ocurre todo, pero "en realidad todos tienen muchísimo que perder en esta función y muy poco que ganar", se ha limitado a adelantar.

LA HISTORIA

Eddie Carbone es un rudo estibador que vive con su esposa Beatrice y su sobrina Catherine en Brooklyn (NY). La llegada a casa de dos inmigrantes ilegales, Marco y Rodolfo, primos de Beatrice, desata tensiones en la familia, especialmente cuando Rodolfo comienza un romance con Catherine. Eddie, consumido por los celos y una obsesión desatada por su sobrina, toma decisiones que conducen a la tragedia.

"Panorama desde el puente" ofrece cuatro funciones en el Teatro Principal: jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, todos los días a las 20:00 horas, excepto el domingo a las 19:00 horas. La función del jueves ofrece a los espectadores una bonificación del 30% de descuento con el código: 'TPZ1799'.