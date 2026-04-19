Adaptación de los rumiantes al cambio climático: objetivo del nuevo proyecto LIFE EFACC en el que participa el CITA

Equipo de trabajo del proyecto LIFE EFACC en el que participa el CITA - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo LIFE EFACC (European Farmers for Adaptation to Climate Change), cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa LIFE, fue lanzado oficialmente durante su reunión de inicio, celebrada el pasado mes de marzo en París.

El evento reunió a todos los socios del proyecto para dar comienzo formal a las actividades y alinear el marco de implementación para los próximos siete años.

LIFE EFACC tiene como objetivo reforzar la resiliencia de los sistemas ganaderos europeos, apoyando a los ganaderos de rumiantes en su adaptación al cambio climático mediante el desarrollo, la validación y la difusión de medidas de adaptación al cambio climático basadas en la ciencia y aplicables en la práctica en las explotaciones.

El proyecto reúne a un consorcio multidisciplinar de seis países europeos --Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia y España--, que incluye organizaciones de ganaderos, servicios de asesoramiento, centros de investigación y universidades.

En el caso de España, el proyecto cuenta con la participación de entidades de todo el territorio nacional, entre ellas ASOPROVAC, ASOPROVAC CYL, ASOPROVAC Cat, Oviaragón, Lursail, Lurgintza, AINTA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y Neiker.

Esta colaboración garantiza un sólido vínculo entre el conocimiento científico y la práctica ganadera sobre el terreno, permitiendo el codesarrollo de soluciones innovadoras y aplicables.

LIFE EFACC implementará diversas estrategias de adaptación en explotaciones piloto y experimentales, con el objetivo de identificar y validar enfoques que puedan transferirse y ampliarse a través de explotaciones pioneras y de una adopción más amplia por parte del sector.

Además de mejorar la resiliencia climática, el proyecto evaluará los co-beneficios de estas medidas en el rendimiento ambiental y la viabilidad económica de las explotaciones.

Para ello, se mejorarán las herramientas de evaluación existentes integrando indicadores relacionados con la adaptación al cambio climático y la resiliencia, lo que permitirá una evaluación más completa de la sostenibilidad agraria.

SOBRE LIFE EFACC

LIFE EFACC es un proyecto de siete años cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa LIFE, con un presupuesto total de 9,8 millones de euros. Su objetivo es impulsar la adaptación al cambio climático en los sistemas de producción de rumiantes mediante el desarrollo e implementación de soluciones prácticas, basadas en la ciencia y transferibles a escala europea.

Sobre el CITA en el proyecto LIFE EFACCEl CITA tendrá un papel clave en la discusión de los resultados en redes científicas y en conexión con otros proyectos sobre cambio climático, y junto a asociaciones como ASOPROVAC y Pastores-Oviaragón se encargará de la transferencia de conocimientos al sector.

Además, se revisarán los impactos del cambio climático sobre los sistemas forrajeros y la salud y el rendimiento en los sistemas de producción de vacuno y ovino de carne, y se validarán las potenciales estrategias de adaptación en las fincas experimentales de Zaragoza y La Garcipollera, en el Pirineo.

En estos aspectos participan Sandra Lobón, Guillermo Ripoll, Mireia Blanco, Jorge Hugo Calvo, Margalida Joy, Alberto Bernués y Daniel Martín Collado bajo la coordinación de Isabel Casasús, todos ellos investigadores del departamento de Ciencia Animal del CITA.

Con EFACC, el CITA refuerza su compromiso con una ganadería sostenible, resiliente y alineada con los objetivos europeos de clima y desarrollo rural, situando a Aragón y a España en el centro de una red europea que busca preparar hoy la ganadería del mañana.