Adjudicada la redacción del proyecto de reurbanización de las calles Alcoraz, Baltasar Gracián y Cavia

HUESCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha dado un nuevo paso en la futura reurbanización de las calles Alcoraz, Baltasar Gracián y Cavia. La Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación definitiva del contrato para la redacción del proyecto a la empresa A-GATEIN Ingeniería S.L.P., por un importe de 19.329,75 euros, IVA incluido.

El contrato contempla la redacción del proyecto de ejecución de las obras de reurbanización de las tres calles, que deberá plantearse por fases. La documentación técnica incluirá el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos, necesarios para la planificación y posterior ejecución de los trabajos.

La empresa dispondrá de un plazo de cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, para entregar el proyecto de ejecución y el resto de la documentación técnica exigida.

Los trabajos se desarrollarán bajo la supervisión de los servicios técnicos municipales. Esta actuación se enmarca en el proyecto de reurbanización del centro de la ciudad, incluido en el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, aprobado recientemente por el Ejecutivo autonómico.

El convenio contempla otras actuaciones de renovación urbana en la capital oscense, como la reurbanización de las calles Desengaño y Zaragoza, la plaza de Navarra, el pasaje Abellanas y varios viales del parque Miguel Servet. Estas intervenciones, que se encuentran en diferentes fases de tramitación administrativa, tienen como objetivo renovar los espacios públicos y mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal.