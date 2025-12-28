Adjudican por 220.000 euros dos lotes de instalación de más de una decena de pasos de peatones inteligentes

Uno de lso pasos de peatones inteligentes que se han instalado en la capital aragonesa. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha completado la adjudicación de un contrato mixto de suministro, instalación y puesta en marcha de 10 pasos de peatones inteligentes dividido en dos lotes. Estos elementos tienen como objetivo mejorar la seguridad vial en otros tantos puntos de la ciudad a través de elementos luminosos que se activen con la detección de peatones en las proximidades del cruce.

El sistema de funcionamiento será similar al paso instalado el pasado año en el Camino del Pilón de Miralbueno, aunque el modelo de funcionamiento dependerá de las ofertas ganadoras en la adjudicación final.

El presupuesto base de licitación era de 250.000 euros, IVA incluido, en una partida que forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado con Vox para el año 2025. Finalmente, la empresa ganadora en ambos lotes ha sido Cerma y Arraixa, con una cantidad ofertada total de 220.000 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de un máximo de 9 meses a partir de la firma del contrato.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado que "mejorar la seguridad vial es una de la grandes prioridades de este Gobierno. Además de haber actualizado la Ordenanza Municipal de Tráfico, en la que se incluyen novedades en materia de señalización y categorización de calles y avenidas, hemos estudiado fórmulas novedosas y eficaces que nos permitan intervenir en puntos especialmente problemáticos o con mayor incidencia de accidentes", ha destacado.

El Lote 1 se compone de los pasos ubicados en las calles Mosén Andrés Vicente con Ciudadela, Felisa Galé con Avenida de la Jota --dos pasos peatonales--; Avenida de la Jota con Miguel Asso, Balbino Orensanz con Numancia, Cuarta Avenida con San Eugenio y Pablo Neruda con Gabriel Celaya.

Por su parte, el Lote 2 incluye los pasos de Prima Angélica con Viridiana --2 pasos--, Zafiro con calle de Rocío --también dos pasos--, Carlos Marx con Isla de Lanzarote, y Pablo Neruda con Ana María Suárez López --aquí también dos pasos--.

DETECCIÓN DE PEATONES EN EL CRUCE

A modo de ejemplo de su funcionamiento, el paso peatonal se instaló a modo de prueba en Miralbueno está dotado de un poste con alumbrado y con balizas.

Durante las horas diurnas, el sistema detecta la presencia de peatones junto al cruce y avisa a los conductores iluminando las balizas azules ubicadas en el poste. El color puede cambiarse, aunque los especialistas opinan que el azul, identificado con los vehículos de emergencias, es el más eficaz para llamar la atención a quienes conducen.

En horario nocturno, además de las balizas verticales, actúa el foco de alumbrado, similar al de una farola normal. Dicho foco, que tendrá una intensidad estándar, se iluminará -junto a la baliza- con un 50% más de potencia cuando se detecten peatones en las proximidades. De este modo, se da más luminosidad al paso y se advertirá aún mejor a los conductores.

Esta prueba se suma a otras medidas, ya implementadas, con las que se está mejorando la seguridad vial para los peatones en Zaragoza.

Además de nuevos semáforos con avisador acústico para invidentes, que se suman a los ya instalados en toda la ciudad, prosigue la colocación de balizas luminosas en el suelo en distintos cruces peatones de la línea del Tranvía y en otros puntos de la ciudad, como la Avenida de Madrid, actualmente en proceso de instalación.