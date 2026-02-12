El Aeropuerto de Zaragoza comienza el año 2026 con 13.868 toneladas de mercancías

Archivo - Pantalla de salidas del Aeropuerto de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Zaragoza ha registrado 46.335 pasajeros en enero de 2026, un 5,2% más que en enero de 2025 y un total de 13.868 toneladas de mercancías transportadas.

De los pasajeros de vuelos comerciales --46.246--, 31.187 realizaron rutas internacionales, un 9,7% más que en el mismo mes del año pasado. Además, se han registrados 745 movimientos entre aterrizajes y despegues, un 10,5% más que en enero de 2025.

En cuanto a mercancías, el Aeropuerto de Zaragoza transportó en el mes de enero 13.868 toneladas, lo que supone un aumento de un 19,6% con respecto al mismo mes de 2025.

AEROPUERTOS GRUPO AENA

Los aeropuertos del Grupo Aena --compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil-- han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros; un 3,3% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025; y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.