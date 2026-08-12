El Aeropuerto de Zaragoza supera las 102.000 toneladas de mercancías transportadas en los siete primeros meses del año

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ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Zaragoza ha transportado, de enero a julio, 102.389 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 15% con respecto al mismo periodo del año 2025.

Además, durante los primeros siete meses de año, se han atendido 6.457 operaciones de aterrizaje y despegue, un 11,2% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha registrado 390.213 pasajeros (-3,6%).

Con respecto al mes de julio, por el Aeropuerto de Zaragoza han pasado 62.823 pasajeros; se han operado 1.127 movimientos de aeronaves y se han transportado 12.474 toneladas de mercancía.

GRUPO AENA

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2026 con 40.901.221 pasajeros, un 4,9% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 341.080 movimientos de aeronaves, un 5,4% más que en 2025; y transportaron 123.510 toneladas de mercancía, un 5,4% menos que en 2025.

En términos acumulados, en los primeros siete meses del año de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 230.865.989 pasajeros (un 4% más que en 2025); se registraron 1.977.781 movimientos de aeronaves (+3,6%); y se transportaron 863.121 toneladas de mercancía, un 0,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

De enero a julio de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 190.652.815 viajeros (un 4% más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en los primeros siete meses del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,1%.

Además, se operaron 1.617.122 movimientos de aeronaves (+4,4%) y se transportaron 773.812 toneladas de mercancía, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2025. En el mes de julio, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 34.406.581 pasajeros, un 5% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 284.423 movimientos de aeronaves, un 6,1% más que en julio de 2025, y se transportaron 109.457 toneladas de mercancía, un 4,5% menos que en julio del año pasado.