El aeropuerto de Zaragoza triplicará en 2027 los destinos para llegar a más de 30 ciudades de 11 países

1104538.1.260.149.20260715143948 Archivo - Pasajeros, aeropuerto de Zaragoza, vuelos, turismo, viajes, avión - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Zaragoza triplicará en 2027 los destinos y duplicará el número de países con los que está conectada para llegar a más de 30 ciudades de 11 países, ha avanzado la alcaldesa, Natalia Chueca durante su intervención en el Debate sobre el estado de la ciudad.

Esta mejora de la conexión aérea será posible con la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón prevista para después de este verano.

Será un convenio por un plazo de 5 años que supondrá una aportación inicial de unos 2 millones de euros en 2027 para licitar un contrato con el que se aspira a que Zaragoza sea una base de una aerolínea.

Entre los destinos que se podrán elegir figuran París, Venecia, Budapest, Sofía, Varsovia o Sicilia, ha enumerado la alcaldesa de Zaragoza.

"Un aeropuerto fuerte es más turismo y actividad para los hoteles y comercios, más inversión para quienes buscan ciudades bien conectadas y más oportunidades para que los zaragozanos viajemos sin salir de nuestra tierra. Es, en definitiva, una puerta abierta al futuro de Zaragoza", ha resumido.

CULTURA Y GOYA

Chueca ha adelantado una nueva cita cultural, la I Feria de Arte Contemporáneo que se celebrará del 12 al 15 de noviembre, distribuida en los espacios Palacio de Montemuzo, Torreón Fortea y Centro de Historias.

Además, en 2027 y en vísperas de la exposición internacional "200 años con Goya" programada del 16 de abril al 8 de agosto, cerca de cien obras procedentes de más de 60 instituciones se exhibirán en La Lonja.

Para 2028, este mismo espacio, La Lonja, volverá a exponer al pintor Francisco de Goya de una forma "totalmente revolucionaria de la mano del Museo del Prado. El recorrido inmersivo se ha diseñado como un arco dramático único que transformará a los visitantes quienes se sentirán como alumnos que aprenden a mirar y terminarán siendo testigos de una realidad que les interpelará.

Esta experiencia será posible mediante un videomapping de 360 grados que mostrará paisajes sonoros y realidad virtual. "Será una dramaturgia espacial que transitará desde la luz dorada de las cúpulas de Zaragoza hasta la oscuridad de la Quinta del Sordo", ha descrito Chueca.

En el repaso a su mandato ha elogiado los eventos cada vez más multitudinarios y que tienen cada vez más impacto en la economía, como las fiestas del Pilar, la Semana Santa, Vive Latino, Zaragoza Florece, Zaragoza Luce o el Festival Internacional de la Garnacha.

Los teatros municipales --Principal y del Mercado-- han tenido 171.000 espectadores y unos 4 millones de recaudación y el 67 por ciento de los espectáculos han sido de compañías aragonesas.

Sus referencias también se han centrado en el turismo, que se consolida como uno de los "motores económico" a juzgar por los 2,2 millones de pernoctaciones alcanzadas en 2025 que es un récord histórico, con 1,3 millones de visitantes y un impacto económico de unos 600 millones de euros.

Parte del reclamo de la ciudad han sido los eventos deportivos, ha asegurado Chueca, como la Copa de la Reina de Baloncesto, y ha dejado patente su apuesta por el turismo vinculado a competiciones deportivas, con la propuesta de reducir un 50 por ciento por el alquiler de las instalaciones municipales deportivas aquellas federaciones que elijan Zaragoza para celebrar estos torneos que mueven a miles de deportistas y sus familiares.

Otra cita que ha adelantado será en noviembre con la I Feria de Alcaldes de España, que reunirá a las administraciones públicas, empresas y expertos para presentar soluciones y servicios para la gestión municipal

"EL LUGAR QUE MERECE"

"Zaragoza ya no es la ciudad que se resignaba. Es la ciudad que después de años de parálisis ha vuelto a soñar a lo grande y a cumplirlo. Todo lo que les he contado no es una lista de proyectos, es un relato de una ciudad que decidió dejar de resignarse, que eligió invertir en lugar de paralizarse y que apostó por sus vecinos en lugar de mirar para otro lado", ha expresado Chueca al final de su discurso.

En la actualidad, Zaragoza tiene más árboles, más vivienda, más espacios recuperados, más actividad económica, más empleo, más oportunidades para los jóvenes y un escudo social más robusto para quienes lo necesitan, ha descrito. "Es una ciudad que vuelve a atraer talento, genera confianza para invertir, acoge grandes acontecimientos culturales y deportivos y que despierta interés dentro y fuera de nuestras fronteras".

A su parecer, la ciudad "ocupa ahora el lugar que merece en el mapa nacional e internacional" porque cada euro invertido, cada calle reformada, cada parque recuperado, tiene el único objetivo de que cada zaragozano y zaragozana "sientan al volver a casa el orgullo de vivir en Zaragoza", ha manifestado.

Para la alcaldesa, después de "demasiados años de resignación", Zaragoza ha recuperado la ambición, ha dejado de mirar lo que fue para construir lo que quiere ser" y ha concluido al dar las gracias a todos los zaragozanos que con su esfuerzo "están haciendo posible que todo esto suceda".