Agotadas las entradas para el concierto de marzo de Rigoberta Bandini en el Auditorio de Zaragoza

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las entradas del concierto que la cantante Rigoberta Bandini ofrecerá en marzo en el Auditorio de Zaragoza se han agotado. Los precios oscilan entre los 22 y los 25 euros y se han vendido todas, según han informado a Europa Press desde el Auditorio y también consta en la web 'https://entradas.ibercaja.es/compra/rigoberta-bandini/RGBNDN...'.

Rigoberta Bandini --nombre artístico de Paula Ribó-- actuará el 19 de marzo en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, a partir de las 21.00 horas.

En el concierto la cantante catalana interpretará temas tan conocidos como "Too Many Drugs", "In Spain We Call It Soledad" y "Perra" se han convertido en himnos de las nuevas generaciones.

Su polémica canción "Ay Mamá" seguramente se podrá volver a escuchar en directo después de su participación en el Benidorm Fest, cuya final que se ha celebrado el 29 de enero, ha quedado en segundo lugar.

Como referente de la escena independiente musical, Rigoberta Bandini subirá al escenario del Auditorio de Zaragoza para traer su estilo particular en un concierto lleno de sorpresas. Una mezcla de canción pop y música electrónica que adentra a los espectadores en su universo de historias de cotidianidad y melancolía.