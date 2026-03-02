Las agresiones a profesionales del Salud crecieron un 11,57% en 2025 hasta los 887 casos, el 71,70% en los hospitales

Reunión de la Mesa Técnica de Agresiones del Servicio Aragonés de Salud. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las agresiones a profesionales del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) crecieron un 11,57% en 2025 hasta los 887 casos, la gran mayoría sufridos por trabajadoras --el 87,5%, cuando representan el 79,42% de la plantilla-- en hospitales --el 71,70% del total-- y una buena parte concentrados en la categoría de enfermería, según ha dado a conocer la jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SALUD, María Antonia Contreras, que anunciado la creación de una unidad de referencia destinada a la atención de esos profesionales atacados.

Esta dotación incorpora un psicólogo que atenderá a quienes lo soliciten, tras sufrir una agresión, además de impartir formación específica en esta materia. Los sectores sanitarios Zaragoza II y III ya cuentan con psicólogos que hacen estas labores.

Además, en aplicación del Plan de prevención frente a agresiones externas en el lugar de trabajo y atención a profesionales del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado hace un año, se ha asignado a todos los sectores sanitarios un profesional guía, cuya función es dar acompañamiento y apoyo al trabajador que haya sido objeto de un acto violento.

Su nombramiento se va a producir tras la reunión de la Mesa Técnica de Agresiones del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), que se celebra este lunes, donde se ha informado de las medidas impulsadas en el último año y se ha aportado el balance de las agresiones sufridas por los profesionales del SALUD en 2025.

El Servicio Aragonés de Salud ha implementado otras mejoras en este último año, como la puesta en marcha, dentro de la Intranet del SALUD, de un apartado donde los profesionales pueden encontrar toda la información referente a prevención de agresiones, con fichas específicas, consejos o recursos de apoyo psicológico.

Asimismo, se ha habilitado un correo electrónico para solicitar la asistencia psicológica y emocional, en caso de sufrir una agresión.

Por otra parte, se ha ampliado el dispositivo de alerta agresión, también llamado botón del pánico, a la mayoría de los centros de especialidades, que se suman así a todos los centros de salud de Aragón --124--, que ya disponen de él, así como los servicios de urgencias y servicios de atención al paciente y administración.

También se ha hecho una evaluación de riesgo específica de los lugares de trabajo en cuanto a prevención de agresiones, revisando diferentes cuestiones, como que haya doble salida.

OTRAS MEDIDAS

Otras medidas de seguridad de que disponen los centros de salud son cámaras y guardias de seguridad, con horarios ampliados en algunos centros y se ha dotado de ellos a todos los Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria (DUAP) en la capital aragonesa.

Dentro del plan de formación, se han impartido sesiones específicas en materia de prevención y protección sobre agresiones a estudiantes sanitarios en prácticas, internos residentes y profesionales de nuevo ingreso, así como talleres prácticos de defensa y protección, asesoramiento jurídico y primeros auxilios psicológicos post agresión a otros trabajadores.

Además, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dado formación en el ámbito de Atención Primaria y atención hospitalaria; ha habido cursos online y presenciales para colectivos específicos, como Atención Primaria y servicios de urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón. Igualmente, se ha difundido material de sensibilización en los centros sanitarios.

Así lo ha explicado la jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Aragonés de Salud, María Antonia Contreras, quien ha subrayado que las agresiones a profesionales afectan no solo a las personas que las sufren, sino que también tienen efectos negativos en el propio sistema sanitario.

Por este motivo, desde el Gobierno de Aragón se aprobó en 2025 el nuevo Plan de prevención frente a agresiones externas en el lugar de trabajo y atención a profesionales del sistema sanitario público de Aragón, que actualizaba el de 2005.

AGRESIONES REGISTRADAS

El SALUD ha registrado durante el año 2025 un total de 887 agresiones en sus distintos dispositivos asistenciales. Esta cifra supone un incremento del 11,57% respecto a 2024, cuando se notificaron 795.

Por categorías profesionales, la de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) es la que presenta mayor tasa de agresiones en relación con su peso en plantilla, con el 28% del total de actos violentos, cuando suponen el 19,16% de la plantilla, seguido de enfermería (con el 37,4% y el 30,76%, respectivamente) y facultativos (23 y 20,7%).

Sin tener en cuenta la proporción del número de trabajadores y de las agresiones sufridas, enfermería vuelve a ser, en términos absolutos, la categoría con más casos notificados, con 332, seguidas por los TCAE, con 249, y facultativos, con 204.

El resto de agresiones han sido sufridas por celadores (49), personal administrativo (41) y otros (12). Un total de 777 agresiones las han sufrido mujeres y 110, hombres.

Las mujeres representan el 79,42% de la plantilla y los hombres el 20,58%. El rango de edad con mayor incidencia se sitúa entre 26 y 35 años (236 agresiones), seguido por los tramos de 36-45 (203) y 56-65 años (189).

Por niveles asistenciales, la mayor parte se han producido en el ámbito hospitalario, con 636 incidentes (71,70%), frente a los 250 (28,29%) registrados en Atención Primaria. Hay que sumar una más de los servicios de Urgencias y Emergencias sanitarias del 061-Aragón. No obstante, la tasa de agresiones notificadas en Atención Primaria continúa siendo mayor respecto al porcentaje de plantilla que concentra.

PREDOMINAN LAS AGRESIONES VERBALES

El informe refleja que el 71,93% de los incidentes han sido agresiones no físicas (638), incluyendo insultos, amenazas, coacciones y otros comportamientos hostiles. Las agresiones físicas han representado un 28,07% (249), porcentaje que muestra una ligera disminución por segundo año consecutivo.

Asimismo, el 72% de los casos han sido clasificados como accidentes sin baja (642), el 26% como incidentes sin repercusión física o psicológica relevante (232), y un 2% (13 profesionales) han derivado en incapacidad temporal.

Las causas más habituales de agresión en 2025 han sido la atención percibida por el usuario --un 34,72%--; el propio acto sanitario o administrativo --un 32,24%--; demandas del usuario --un 19,17%--; además de causas ajenas a la organización --un 13,87% de los casos--.

En cuanto al perfil del agresor, el 72,27% han sido pacientes y el 27,73% familiares o acompañantes. El 58,4% de los agresores han sido hombres y se han registraron 99 casos de reincidencia.

POSIBLES CAUSAS

La jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SALUD ha señalado que el incremento de comunicaciones de agresiones en 2025 se debe a diferentes causas, como a la mejora del sistema de registro unificado, al incremento de planes de formación relacionados con la prevención y protección de los profesionales, a una mayor concienciación y a la difusión del Plan.

También ha aportado el dato de que durante 2025 se han tramitado siete solicitudes de defensa jurídica y se han registrado 102 intervenciones de seguridad privada y 60 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La mayoría de estas últimas han sido conjuntas entre la seguridad de los centros sanitarios y la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil.

María Antonia Contreras ha remarcado el compromiso del Gobierno de Aragón con la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia hacia el personal sanitario y ha destacado la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención, detección y respuesta ante estos incidentes, así como la colaboración con las FFCCSS.