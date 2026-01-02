Agricultura convoca las subvenciones para la contratación de seguros agrarios en 2026

Agricultor trabajando en un campo de cultivo. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden por la que se convocan las subvenciones destinadas a la contratación de seguros agrarios correspondientes al ejercicio 2026. La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 11.888.300 euros de fondos propios, ampliable en función de la disponibilidad presupuestaria.

La orden tiene como objetivo facilitar la suscripción de pólizas de seguros agrarios combinados por parte de agricultores y ganaderos aragoneses, contribuyendo a la estabilidad económica de las explotaciones frente a los riesgos derivados de la actividad agraria.

La convocatoria da continuidad al nuevo método de pago iniciado el 1 de septiembre de 2025, que permite aplicar el descuento correspondiente a la aportación autonómica en el momento de la contratación de la póliza, evitando que el asegurado tenga que adelantar la parte subvencionada por el Gobierno autonómico.

Las ayudas se aplicarán tanto a las pólizas incluidas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2026 como a aquellas líneas del Plan 2025 cuya contratación se extienda a lo largo del próximo ejercicio.

COMPROMISO

El director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha señalado que "esta convocatoria reafirma el compromiso del Gobierno de Aragón con el sector agroalimentario, apostando por el seguro agrario como una herramienta clave para la gestión de riesgos en un contexto marcado por la incertidumbre climática".

Asimismo, Cruz ha subrayado que "desde este momento, en Aragón solo existe un único modelo de bonificación de seguros agrarios, que aplica directamente la ayuda autonómica en el momento de la contratación de la póliza" y ha añadido que "este 2026 seguiremos con el nuevo método de pago que comenzó el 1 de septiembre, en el que la cantidad bonificada por el Departamento permite aplicar el descuento de la aportación autonómica en el momento de la contratación de la póliza, simplificando el proceso para agricultores y ganaderos".

Las subvenciones autonómicas son compatibles con las ayudas estatales gestionadas por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón abonará en las próximas semanas los 11,8 millones de euros que todavía quedan pendientes de pago correspondientes al sistema antiguo de subvención entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

Estas cantidades se refieren a pólizas contratadas cuando el modelo exigía al asegurado adelantar la ayuda autonómica y recibir posteriormente el reembolso.

Con este pago se cerrará definitivamente el sistema anterior y se culminará la transición al nuevo modelo, que reduce la carga financiera para agricultores y ganaderos y dinamiza la eficiencia administrativa en la gestión de las ayudas al seguro agrario.