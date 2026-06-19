Agricultura destina 550.000 euros a un proyecto de cultivos sostenibles en la Finca San Miguel, en Belver de Cinca

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha visitado este viernes la finca y las inmediaciones del embalse del Pas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BELVER DE CINCA (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La reserva ornitológica de la Finca San Miguel, un entorno natural declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), situado en Belver de Cinca, va a mejorar la integración entre la rentabilidad de los cultivos de regadío y la protección del ecosistema gracias a una iniciativa desarrollada por SEO/Birdlife y Explotaciones Agrícolas San Miguel. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado 553.000 euros a este proyecto, dentro de una línea de ayudas enmarcada en el Plan estratégico de la PAC en España (PEPAC).

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha visitado este viernes la finca y las inmediaciones del embalse del Pas, junto al biólogo y delegado territorial de SEO/Birdlife, Luis Tirado; el propietario de la finca, Manel Raventós, y la directora gerente del CITA y FITA, Pilar Errea, para conocer un proyecto que tiene por objetivo transformar el modelo actual de agricultura de regadío en España hacia uno más sostenible y rentable.

Sobre el terreno, el proyecto se traduce en la implantación de prácticas agroecológicas menos agresivas con los suelos, y por tanto más favorables a la biodiversidad: siembra de linderos y plantación de arbustos como refugio para la fauna, implantación de cubiertas vegetales para la mejora del suelo, gestión más eficiente de los fitosanitarios, medidas que irán acompañadas de un censo de aves, insectos y murciélagos y una evaluación económica.

El proyecto Red Agraria de Cultivos Sostenibles RACS está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta como socios con las empresas Explotaciones Agrícolas San Miguel SLU (Aragón), Finca San Vicenç SL (Cataluña) y los centros tecnológicos FITA (Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón), CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón) y la Universidad de Zaragoza.

Para el subdelegado del Gobierno, "proyectos como este, que aúnan a instituciones, entidades y empresas, son los que aterrizan las grandes políticas europeas en el territorio y demuestran que se puede conjugar desarrollo y respeto a la naturaleza".

Campo ha destacado "el compromiso de la familia Raventós con el medio ambiente" y cómo su colaboración con SEO/Birdlife ha convertido el Embalse del Pas "en un punto de referencia para aficionados a la ornitología de toda Europa".

La de la Finca San Miguel es una de las trece Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife en España. Situada en Belver de Cinca, está finca agrícola propiedad de la familia Raventós está formada por un mosaico de campos de cultivo que rodean una zona húmeda declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En total, acoge a más de 120 especies de aves, algunas de ellas catalogadas como especies amenazadas tanto a nivel autonómico como nacional.