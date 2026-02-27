Agricultura estudiará medidas de flexibilidad en la PAC tras las lluvias y los daños por conejo

El director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, se ha reunido con representantes de organizaciones agrarias. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón estudiará la aplicación de medidas de flexibilidad en la PAC tras las lluvias y los daños por la plaga de conejos, ha informado el Ejecutivo regional en funciones en una nota de prensa.

El director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de las organizaciones profesionales agrarias UAGA, ASAJA, UPA, ARAGA y de Cooperativas Agrarias de Aragón para abordar la situación derivada de las recientes inclemencias meteorológicas, la sobrepoblación de conejos y su posible afección en la gestión de las ayudas de la PAC de este 2026.

Durante el encuentro, las organizaciones han solicitado al Departamento una mayor flexibilidad en la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ante las dificultades registradas por las lluvias persistentes y otros episodios meteorológicos adversos en distintos puntos del territorio aragonés.

Agricultura ha mostrado su plena disposición a estudiar las mediciones, informes y documentación técnica que las OPA remitirán en los próximos días, con el objetivo de analizar de forma rigurosa cada situación y, en función de los datos disponibles, valorar posibles medidas a adoptar.

Desde el Ejecutivo autonómico se reconoce que Aragón ha registrado precipitaciones muy superiores a lo habitual en determinadas zonas que están dificultando el trabajo de los profesionales. No obstante, se subraya que la afección no ha alcanzado niveles catastróficos como los registrados recientemente en otras comunidades autónomas, como Andalucía, Extremadura o Castilla y León.

En el caso aragonés, los daños se han producido en áreas concretas y localizadas, lo que impide establecer exenciones generalizadas en el conjunto de las ayudas de la PAC y obliga a actuar de manera individualizada y precisa.

SOBREPOBLACIÓN DE CONEJOS

Otro de los asuntos centrales de la reunión ha sido la afección provocada por la sobrepoblación de conejo en distintos municipios de la Comunidad.

El Departamento es plenamente consciente de la problemática existente y ha reiterado su compromiso de aplicar flexibilidad en la gestión de las ayudas de la PAC en aquellas zonas donde se demuestre la incidencia directa de estos daños.

Según el Plan General de Caza de Aragón, más de 140 municipios pueden considerarse afectados por sobrepoblación de conejo. En este contexto, el Departamento admitirá la acreditación de cada municipio como justificación válida ante posibles incumplimientos de determinadas condiciones vinculadas a la PAC.

Una vez comprobada la afección y validada la justificación, esta será aplicable a cualquier ayuda PAC solicitada por el interesado en la presente campaña, facilitando así la tramitación y garantizando seguridad jurídica a los agricultores afectados.

El Gobierno de Aragón reitera su compromiso con el sector agrario y su voluntad de mantener una interlocución permanente con las organizaciones profesionales para dar respuesta, con criterios técnicos y dentro del marco normativo vigente, a las dificultades que puedan surgir en el desarrollo de la campaña.