Agricultura refuerza la protección frente a la Lengua Azul con medidas especiales en ferias ganaderas

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha intensificado las medidas de prevención frente a la enfermedad de la Lengua Azul, tras la publicación de la Orden APA/229/2025, de 10 de marzo, que establece nuevas directrices de protección a nivel nacional.

La norma introduce la vacunación voluntaria como estrategia general de protección clínica. Sin embargo, Aragón aplicará varias medidas reforzadas en ferias y concentraciones ganaderas, donde se suman especies especialmente vulnerables.

Una de ellas es que solo se admitirán bovinos, ovinos y caprinos vacunados frente a los serotipos 3, 4 y 8; en el caso de animales procedentes de zonas con casos declarados de serotipo 1, deberán estar también vacunados contra el mismo; y todos los vehículos de transporte y espacios de exposición deberán estar desinsectados durante su uso. La cuarta medida es que se podrá excluir la aplicación de estas instrucciones a las pequeñas ferias de exposición de ganado local.

En el caso de los animales todavía no hayan sido vacunados y deseen exponerse en Ferias y mercados de la Comunidad, desde la consejería se les proporcionará las vacunas de manera gratuita para que pueda acudir a dichas citas.

INVERSIÓN DE MÁS DE 2.5 MILLONES DE EUROS EN VACUNAS

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha invertido más de 2,5 millones de euros de fondos propios en la adquisición de casi 2 millones de dosis de vacuna para garantizar la protección de la cabaña aragonesa.

Del total, 1,4 millones de dosis son del serotipo 3; 100.000 dosis del serotipo 1-8; y 400.000 dosis del serotipo 4-8

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha insistido que el objetivo es "claro" y pasa por "proteger al ganado, asegurar el normal desarrollo de ferias y mercados, y dar tranquilidad a los ganaderos y a los organizadores de los eventos. Hemos puesto a disposición todas las vacunas necesarias, de manera gratuita, para que nadie quede fuera".

Desde el Departamento se recuerda que la Lengua Azul no afecta a las personas ni es transmisibles al humano a través de la alimentación, pero puede provocar importantes pérdidas económicas en las explotaciones de ovino y bovino. Por ello, el Gobierno de Aragón insiste en la importancia de la vacunación como mejor herramienta de prevención.

Aitziber Lanza ha recalcado que "vacunar frente a la lengua azul no es una opción, es la única garantía para proteger nuestra cabaña ganadera frente a la enfermedad".

Con este plan, Aragón se consolida como una de las comunidades más proactivas en la protección sanitaria del ganado y en la garantía de seguridad alimentaria, reforzando su posición como territorio referente en prevención ganadera.