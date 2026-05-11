Aínsa (Huesca) será escenario de los actos de conmemoración del 182 aniversario de la fundación de al Guardia Civil

Presentación de los actos de conmemoración del 182 aniversario de la fundación de al Guardia Civil, en la sala de prensa de la Delegación del Gobierno en Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil celebrará en Aínsa-Sobrarbe, provincia de Huesca, del 14 al 17 de mayo, los actos que forman parte de la 'Semana Institucional de la conmemoración del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil', incluyendo charlas educativas y sobre prevención de estafas, ciberdelincuencia y robos en el entorno rural, además de un solemne Izado de Bandera Nacional y Acto a los Caídos y Parada militar.

El acto de presentación este lunes ha contado con la asistencia del Delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, acompañado por el general jefe de la 8º Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Orantos, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Enrique Cordobés, y el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo.

Esta semana institucional tiene como objetivo conmemorar sus 182 años de historia y servicio a la ciudadanía, acercando la institución a la sociedad aragonesa y enfatizando en la labor diaria que desarrollan los hombres y mujeres de la Guardia Civil, comprometidos con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

El general jefe de la 8º Zona de la Guardia Civil de Aragón ha señalado que estos actos suponen "una oportunidad como Administración General del Estado para poner de manifiesto y hacer tangible ya no solo los compromisos, los valores y los principios de la Guardia Civil, sino también de decir: la Administración cerca de ti".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha subrayado la importancia de acercar el acto por el aniversario de la fundación del Instituto Armado a la ciudadanía y "moverlo por el territorio", ya que permite que "se vea absolutamente de cerca todo el despliegue de medios, todas las potencialidades y todas las disciplinas y especialidades que tiene la Guardia Civil".

AÍNSA

La elección de Aínsa como sede de esta conmemoración responde al carácter emblemático de esta localidad del Pirineo aragonés, considerada como uno de los pueblos más bonitos de España, así como a su estrecha vinculación con el territorio y con los valores de cercanía, servicio público y vocación que representa la Guardia Civil.

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha asegurado que para su localidad es "muy emocionante" acoger estos actos de la Benemérita y los vecinos están "encantados". En este sentido, el regidor ha elogiado la labor que realiza la Benemérita en el medio rural: "Nos ayudan en el día a día, están para las incidencias que ocurren, son los que viven con nosotros y asientan población, nos dan seguridad 365 días al año".

Acerca de Aínsa, el delegado del Gobierno en Aragón se ha referido a este municipio pirenaico como "marco incomparable", distinguido con varios reconocimientos. Beltrán ha recordado que estos actos se desarrollaron el pasado año en la localidad turolense de Rubielos de Mora, por lo que ha aplaudido "ir seleccionando municipios para poder hacer este tipo de actividades y que el territorio aragonés, amplio y extenso, se vea beneficiado de la presencia" de la Guardia Civil.

ACTOS

Durante los días de celebración de la semana institucional se desarrollarán actos dirigidos a toda la ciudadanía. De este modo, el 14 de mayo tendrán lugar charlas educativas para el alumnado del IES Sobrarbe, impartidas por responsables de distintas especialidades de la Guardia Civil presentes en Aragón. El mismo día, a las 11.30 horas, se ha previsto un solemne Izado Bandera Nacional y Acto a los Caídos, en la plaza Mayor de Aínsa.

Al día siguiente, 15 de mayo, se han organizado charlas sobre prevención de estafas, ciberdelincuencia y robos en el entorno rural, dirigidas a personas mayores, empresas y asociaciones. Mientras que el día 16 de mayo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, habrá una exposición de medios y material de diversas especialidades de la Benemérita.

Acto seguido,de 11.30 a 13.30 horas, será el turno de las exhibiciones donde se mostrará cómo trabaja la Guardia Civil en distintas situaciones; y de 17.30 a 18.30 horas, de un circuito de Seguridad Vial para menores de 12 años.

Una parada militar en la plaza Mayor de Aínsa pondrá el broche final a los actos, el 17 de mayo, una iniciativa con la que la Guardia Civil reafirma su compromiso de proximidad con la sociedad y su voluntad de continuar trabajando al servicio de la ciudadanía, manteniendo vivos los valores de entrega, sacrificio y servicio público que siempre han caracterizado a la Institución desde su fundación el 13 de mayo de 1844.